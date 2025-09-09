Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

9 de septiembre de 2025

SENDA FORTALECE LA PREVENCIÓN EN LA COMUNA MÁS AUSTRAL DE CHILE

​Con la presentación de la nueva coordinadora comunal, la entrega de resultados de la Encuesta de Juventud y Bienestar 2024 y diversas actividades comunitarias, SENDA reafirmó su compromiso de llegar hasta los lugares más apartados del país, acompañando a niños, niñas, jóvenes y familias en la vida diaria de Cabo de Hornos.

sendacabohornos

​La prevención del consumo de alcohol y otras drogas es un desafío que no reconoce fronteras, y en Cabo de Hornos, la comuna más austral de Chile, este esfuerzo adquiere un significado especial.

 
A más de 2.400 kilómetros de Santiago, en medio de paisajes únicos y una comunidad pequeña pero activa, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, se desplegó para reforzar el trabajo preventivo desde la vida cotidiana de sus habitantes.

 
En la Superintendencia de Bomberos se desarrolló una mesa de trabajo encabezada por el Director Regional (s) de SENDA Magallanes, Álvaro Díaz Roa, instancia que reunió a representantes de instituciones locales y a organizaciones comprometidas con el bienestar de la comuna.

 
En la oportunidad se presentó oficialmente a Margarita Anguita como nueva coordinadora comunal de SENDA Previene, programa que se ejecuta en convenio con la Municipalidad de Cabo de Hornos.

 
La coordinadora de SENDA Previene dio a conocer las principales líneas de acción que marcarán los próximos meses en el territorio.

 
El plan contempla un fuerte énfasis en el trabajo con niños, niñas y jóvenes, promoviendo actividades escolares y comunitarias que permitan reforzar factores protectores en la vida diaria: desde la participación en actividades deportivas y culturales, hasta la creación de espacios de encuentro familiar que fortalezcan la cohesión social.

 
Todo lo anterior, a través de la instalación de los programas preventivos que SENDA pone a disposición para el ámbito escolar, comunitario, familiar y laboral, dando cuerpo a los compromisos establecidos en el Plan de Acción de Drogas 2024-2030 con el que Chile cuenta e implementa en todo el país.

 
Durante la jornada también se dieron a conocer los resultados de la Encuesta de Juventud y Bienestar 2024, lo que permitió abrir un diálogo sobre los desafíos específicos que enfrenta la comuna. En un territorio donde las redes comunitarias y la cercanía entre los vecinos y vecinas son parte esencial de la vida cotidiana.

EA 4

COMENZÓ LA ENTREGA DE LA TARJETA INTEGRACIÓN AUSTRAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

53 DETENIDOS EN MAGALLANES TRAS OPERATIVO CONJUNTO ENTRE CARABINEROS Y PDI

Leer Más

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

pdicarabinerosoperativo
nuestrospodcast
Foto estudiantes

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
Certificación Fosis

LA ALIANZA DEL SERNAMEG Y FOSIS POR BUENAS PRÁCTICAS LABORALES CON EQUIDAD DE GÉNERO EN MAGALLANES

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
ethanguon

ETHAN GUO ENTREGA MILLONARIA DONACIÓN A FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS PARA APOYAR A NIÑOS CON CÁNCER: “ESTÁN HACIENDO UN GRAN TRABAJO AQUÍ”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Mujer Indígena 1

SEREMIS DE LA MUJER Y DE AGRICULTURA ENCABEZARON CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909