Punta Arenas,
10 de septiembre de 2025

CAPACIDADES COMPROBADAS EN INVIERNO ANTÁRTICO: ROMPEHIELOS "ALMIRANTE VIEL" REGRESA TRAS EXITOSA TRAVESÍA

​Luego de 19 días de despliegue y un recorrido de 2.960 millas náuticas (aprox. 5.482 km), la unidad culminó su primera comisión de invierno en el continente blanco.

Entre el 19 de agosto y el 6 de septiembre, el AGB 46 "Almirante Viel", unidad operativa de la Tercera Zona Naval, puso a prueba sus capacidades en escenarios de alta exigencia, operando en sectores como el Estrecho Nelson, Bahía Fildes y Caleta Snow en plena temporada invernal. Durante la travesía, la nave cumplió misiones de apoyo logístico a bases nacionales e internacionales –como las bases Frei y ecuatoriana–, además de levantamientos hidrográficos y pruebas de hielo en condiciones extremas, alcanzando operaciones con placas de hasta un metro de espesor y soportando sensaciones térmicas de –33°.


El Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Jorge Castillo Fuentes, subrayó el simbolismo de esta navegación: "Podemos ver que refleja la real capacidad del Estado de Chile de operar en su territorio soberano, en el Territorio Antártico Chileno, los 365 días del año".


La autoridad naval recordó que la travesía coincidió con las fechas en que, en 1916, el piloto Luis Pardo Villalón rescató a los náufragos de Shackleton desde la Isla Elefante, reforzando la histórica presencia chilena en la zona.


Por su parte, el Comandante del "Almirante Viel", Capitán de Navío Juan Pablo Enríquez, valoró el desempeño de la nave y su dotación: "Un detalle importante fue la soledad que se siente estar en la Antártica, porque éramos el único buque que estaba operando en todo el territorio. En total íbamos aproximadamente 90–95 personas a bordo, desplegándonos en distintas áreas".


El oficial adelantó además los próximos desafíos: "Ahora viene un periodo importante, que es la primera comisión científica que se desarrollará entre el 1 y el 13 de octubre. Eso es tremendamente relevante, no solo para el buque, sino también para el país, dadas las tareas que vamos a realizar en la Antártica".


En el ámbito científico, el Teniente Primero Jorge Matus, oficial de sensores de la unidad, destacó como hito el levantamiento hidrográfico en Caleta Snow, realizado junto a personal del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA): "Comprobamos la geomorfología del lecho marino. No se encontraron bajos fondos ni peligros, lo que entrega seguridad y confirma que se puede navegar de forma segura en la zona. Siempre trabajamos en un entorno dinámico que requiere actualizaciones constantes; por eso es fundamental hacer un trabajo acabado y sin dejar incertidumbres en el terreno".


Con esta comisión, el "Almirante Viel" concreta uno de los hitos más esperados desde su incorporación al servicio de la Armada de Chile: validar sus capacidades en condiciones de máxima exigencia durante el invierno antártico, consolidándose asi como la principal plataforma nacional de operaciones en aguas polares.


FRAGATA “ALMIRANTE BLANCO” LLEGA A PUNTA ARENAS PARA INICIAR ENTRENAMIENTO EN AGUAS AUSTRALES

53 DETENIDOS EN MAGALLANES TRAS OPERATIVO CONJUNTO ENTRE CARABINEROS Y PDI

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

PUERTO VARAS Y TORRES DEL PAINE FIRMAN ALIANZA HISTÓRICA PARA PROMOVER LA PATAGONIA

ANDIME QUIERE TENER EL CENTRO RECREATIVO MÁS AUSTRAL DEL PAÍS PARA SUS ASOCIADOS

DOMNEA LANZA SU SEGUNDO SINGLE: UN VIAJE ÍNTIMO A LA INFANCIA EN PUNTA ARENAS

