Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

10 de septiembre de 2025

DIPUTADO BIANCHI LLAMA AL GOBERNADOR FLIES A "JUGÁRSELA" PARA QUE PARTE DEL 1% DEL HIDRÓGENO VERDE VAYA A BENEFICIOS SOCIALES EN LA REGIÓN

​Entre algunas propuestas, Bianchi solicitó se aplique el artículo 2° de la Ley Navarino que puede conseguir condiciones tributarias más competitivas para las empresas.

diputadobianchi

​En el marco de la discusión del proyecto que establece incentivos tributarios a la producción de hidrógeno verde, la Comisión de Hacienda de la Cámara de diputados y diputadas invitó al Gobernador de Magallanes Jorge Flies, quien participó de forma telemática.

Durante la sesión, que contó con la participación de los Ministros de Hacienda, Nicolás Grau, y de Energía, Diego Pardow, se analizó en detalles la iniciativa, sus repercusiones para la región, su implementación y su impacto que tendrá también en el norte del país.

En la ocasión, el diputado independiente, Carlos Bianchi, solicitó al Gobernador Flies, a comprometer sus esfuerzos para que un porcentaje de la inversión vaya en. directo beneficio de los magallánicos y magallánicas, como lo ha solicitado en múltiples oportunidades "Lo del 1% ya quedó definido que no va a ser al momento de esta certificación en materia medioambiental, pero si tiene que quedar acotado que el porcentaje que quede en el territorio, y le pido a nuestro Gobernador, Jorge Flies, que hay que jugársela, que en la proyección de nuestro territorio estamos proyectando una región para muchos años para el resto del mundo."

Según Bianchi, el proyecto tal como está, beneficiará más a las mineras del norte que a la Región de Magallanes, y por lo mismo llamó al Gobierno a llegar a un acuerdo con los inversionistas para que la industria prospere por los beneficios que significa "Esta es una tremenda oportunidad, y ojalá el Ejecutivo, los Ministros Grau y Pardow, lleguen a acuerdo con la industria, para entender que esta propuesta como está no le sirve a Magallanes, si le sirve al norte del país, y ojalá se allanen a encontrar las fórmulas que logren que la industria se instale, prospere y le vaya bien".

Entre algunas propuestas, Bianchi solicitó se aplique el artículo 2° de la Ley Navarino que puede conseguir condiciones tributarias más competitivas para las empresas.

Foto estudiantes

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

53 DETENIDOS EN MAGALLANES TRAS OPERATIVO CONJUNTO ENTRE CARABINEROS Y PDI

Leer Más

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

pdicarabinerosoperativo
nuestrospodcast
Foto estudiantes

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
Certificación Fosis

LA ALIANZA DEL SERNAMEG Y FOSIS POR BUENAS PRÁCTICAS LABORALES CON EQUIDAD DE GÉNERO EN MAGALLANES

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
ethanguon

ETHAN GUO ENTREGA MILLONARIA DONACIÓN A FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS PARA APOYAR A NIÑOS CON CÁNCER: “ESTÁN HACIENDO UN GRAN TRABAJO AQUÍ”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Mujer Indígena 1

SEREMIS DE LA MUJER Y DE AGRICULTURA ENCABEZARON CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250