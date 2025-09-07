NUEVA ALTERNATIVA PARA EL ARRIENDO DE MAQUINARIAS: EMARESA RENTAL LLEGA A PUNTA ARENAS CON FOCO EN INNOVACIÓN, SEGURIDAD Y SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Iván Ursik, Jefe de Línea de Construcción de Emaresa Rental, conversó sobre la llegada de la empresa a Magallanes, destacando los motivos de su instalación en la zona, los servicios disponibles y las proyecciones de crecimiento.

Ursik explicó que la apertura en Punta Arenas responde a la necesidad de acompañar el desarrollo de la región con maquinaria de alto estándar y soluciones flexibles. En ese sentido, subrayó que la empresa está dando sus primeros pasos en el sur con grandes expectativas.

Durante la entrevista, presentó a Emaresa Rental como una compañía con presencia nacional en el rubro de arriendo de maquinaria, reconocida por su respaldo técnico y enfoque en seguridad. Señaló que uno de los elementos diferenciadores de la firma es la capacidad de adaptarse a distintas condiciones y requerimientos, lo que cobra especial relevancia en Magallanes, donde el clima, la logística y las distancias imponen desafíos particulares.

En cuanto al equipamiento disponible, destacó que la flota está preparada para responder a las exigencias locales con innovación tecnológica y medidas de seguridad reforzadas. Ursik recalcó que la instalación de Emaresa Rental en Magallanes busca no solo aportar a la construcción y productividad regional, sino también abrir nuevas oportunidades de desarrollo con tecnología y servicios que se adapten a la realidad del extremo sur del país.





​



​

