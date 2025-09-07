Punta Arenas,
7 de septiembre de 2025

NUEVA ALTERNATIVA PARA EL ARRIENDO DE MAQUINARIAS: EMARESA RENTAL LLEGA A PUNTA ARENAS CON FOCO EN INNOVACIÓN, SEGURIDAD Y SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Buenos días región.

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, Iván Ursik, Jefe de Línea de Construcción de Emaresa Rental, conversó sobre la llegada de la empresa a Magallanes, destacando los motivos de su instalación en la zona, los servicios disponibles y las proyecciones de crecimiento.

Ursik explicó que la apertura en Punta Arenas responde a la necesidad de acompañar el desarrollo de la región con maquinaria de alto estándar y soluciones flexibles. En ese sentido, subrayó que la empresa está dando sus primeros pasos en el sur con grandes expectativas.

Durante la entrevista, presentó a Emaresa Rental como una compañía con presencia nacional en el rubro de arriendo de maquinaria, reconocida por su respaldo técnico y enfoque en seguridad. Señaló que uno de los elementos diferenciadores de la firma es la capacidad de adaptarse a distintas condiciones y requerimientos, lo que cobra especial relevancia en Magallanes, donde el clima, la logística y las distancias imponen desafíos particulares.

En cuanto al equipamiento disponible, destacó que la flota está preparada para responder a las exigencias locales con innovación tecnológica y medidas de seguridad reforzadas. Ursik recalcó que la instalación de Emaresa Rental en Magallanes busca no solo aportar a la construcción y productividad regional, sino también abrir nuevas oportunidades de desarrollo con tecnología y servicios que se adapten a la realidad del extremo sur del país.




​PATAGONIA LASER: UNA EMPRESA FAMILIAR QUE SUPO REINVENTARSE

“EL OTRO PLAN”: SENDA MAGALLANES LLAMA A PLANIFICAR CELEBRACIONES PARA VIVIR FIESTAS PATRIAS SEGURAS Y RESPONSABLES

Leer Más

La campaña fue presentada en el marco de Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Regional.


La campaña fue presentada en el marco de Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Regional.


PN 1

PUNTA ARENAS INAUGURA SU SEGUNDO PUNTO LIMPIO

PN 1

esc

CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL REALIZARÁ PROGRAMA ESCUELA ABIERTA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CONSEJERO REGIONAL ADVIERTE NECESIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ANTE PLAN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA MAGALLANES

