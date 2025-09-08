Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

8 de septiembre de 2025

PANEL CIUDADANO-UDD: MATTHEI SUBE 4 PUNTOS Y ESTRECHA DIFERENCIA CON JARA

​Kast mantiene el liderazgo con 27%. Matthei subió 4 puntos llegando a un 18%, solo 6 puntos menos que Jeannette Jara (24). Parisi se mantuvo en 10%, Kaiser en 6, ME-O y Mayne-Nicholls en 2% y Artés 1%.

Candidatos-768x432

Matthei al alza. Este sábado se dio a conocer la última encuesta Panel Ciudadano-UDD, que señala que si la elección presidencial fuera el próximo domingo el republicano José Antonio Kast lograría el primer lugar con 27% (-1).

  • Matthei tuvo un alza significativa al pasar de 14 a 18% de respaldo, quedando a solo 6 puntos de la candidata oficialista Jeannette Jara (PC) y a 9 del abanderado republicano.
  • Jeannette Jara mantuvo el mismo porcentaje de respaldo que en la medición anterior con 24%, 3 puntos por debajo de Kast y 6 sobre Matthei.
  • Les siguen Franco Parisi con un 10% (mantiene el mismo respaldo que tuvo en la medición anterior); Johannes Kaiser (6%, un punto menos que hace una semana), Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls se mantuvieron con 2% y Eduardo Artés obtuvo un 1%.
  • El otro cambio significativo de la encuesta es que los indecisos pasaron de 8% a 5%, es decir, el porcentaje de apoyos a los candidatos va consolidándose a 70 días de las elecciones.
  • Se mantiene en un 5% los que no votarían, los nulos y los que se no se inclinan por las opciones que estarán en la papeleta.

Votantes habituales y obligados. De acuerdo con el sondeo, Jara domina entre los votantes habituales -que son aproximadamente el 60% del padrón- con 31% y su registro entre los obligados llegó a 15%.

  • Kast marca 29% en los votantes obligados -donde es primero- y un 25% entre los habituales, donde es segundo.
  • Matthei logra un 18% entre los votantes habituales (+6) y un 17% entre los obligados. Parisi tiene un 8% entre los habituales y un 13% entre los obligados.

Escenarios de segunda vuelta. El estudio señala que, en caso de una segunda vuelta entre Kast y Jara, el republicano obtendría un 48% de respaldo (+2) contra un 30% (-1) de la exministra del Trabajo. Un 22% (-1) dice que no sabe, no responde o votaría nulo.

  • Si se da el escenario de un enfrentamiento entre Matthei y Jara en segunda vuelta, la candidata de Chile Vamos obtendría 47% (+2) contra 29% (=) de la postulante oficialista y un 24% (-2) responde que no sabe, no responde o votaría nulo.

Ojo con. Este jueves 10 de septiembre se realizará el primer debate televisivo con todos los candidatos organizado por Chilevisión. El formato contempla una permanente interacción entre los candidatos, que podrán hacerse preguntas cruzadas y contrastar argumentos durante las 2 horas y media de duración.

  • Se prevé que el debate sea directo y confrontacional especialmente contra quienes lideran las encuestas: Kast y Jara.

Fuente: ex-ante.cl


parejacuecamagallanes

PAREJA MAGALLÁNICA SE PREPARA PARA REPRESENTAR A LA REGIÓN EN EL NACIONAL DE CUECA EN LINARES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

“EL OTRO PLAN”: SENDA MAGALLANES LLAMA A PLANIFICAR CELEBRACIONES PARA VIVIR FIESTAS PATRIAS SEGURAS Y RESPONSABLES

Leer Más

La campaña fue presentada en el marco de Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Regional.


La campaña fue presentada en el marco de Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Regional.


1000275030
nuestrospodcast
PN 1

PUNTA ARENAS INAUGURA SU SEGUNDO PUNTO LIMPIO

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
ALQUIMIA ARTIFICIAL 2025

DERMIVIZIA LANZA SU TERCERA PLACA: "ALQUIMIA ARTIFICIAL"

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
_MG_4716

PROPUESTAS DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
patampuero

PRESIDENTE DE SINDICATO DE PESCA ARTESANAL ADVIERTE SOBRE PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA KAWÉSQAR

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile