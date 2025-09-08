PANEL CIUDADANO-UDD: MATTHEI SUBE 4 PUNTOS Y ESTRECHA DIFERENCIA CON JARA

Matthei al alza. Este sábado se dio a conocer la última encuesta Panel Ciudadano-UDD, que señala que si la elección presidencial fuera el próximo domingo el republicano José Antonio Kast lograría el primer lugar con 27% (-1).

Matthei tuvo un alza significativa al pasar de 14 a 18% de respaldo, quedando a solo 6 puntos de la candidata oficialista Jeannette Jara (PC) y a 9 del abanderado republicano.

Jeannette Jara mantuvo el mismo porcentaje de respaldo que en la medición anterior con 24%, 3 puntos por debajo de Kast y 6 sobre Matthei.

Les siguen Franco Parisi con un 10% (mantiene el mismo respaldo que tuvo en la medición anterior); Johannes Kaiser (6%, un punto menos que hace una semana), Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls se mantuvieron con 2% y Eduardo Artés obtuvo un 1%.

El otro cambio significativo de la encuesta es que los indecisos pasaron de 8% a 5%, es decir, el porcentaje de apoyos a los candidatos va consolidándose a 70 días de las elecciones.

Se mantiene en un 5% los que no votarían, los nulos y los que se no se inclinan por las opciones que estarán en la papeleta.

Votantes habituales y obligados. De acuerdo con el sondeo, Jara domina entre los votantes habituales -que son aproximadamente el 60% del padrón- con 31% y su registro entre los obligados llegó a 15%.

Kast marca 29% en los votantes obligados -donde es primero- y un 25% entre los habituales, donde es segundo.

Matthei logra un 18% entre los votantes habituales (+6) y un 17% entre los obligados. Parisi tiene un 8% entre los habituales y un 13% entre los obligados.

Escenarios de segunda vuelta. El estudio señala que, en caso de una segunda vuelta entre Kast y Jara, el republicano obtendría un 48% de respaldo (+2) contra un 30% (-1) de la exministra del Trabajo. Un 22% (-1) dice que no sabe, no responde o votaría nulo.

Si se da el escenario de un enfrentamiento entre Matthei y Jara en segunda vuelta, la candidata de Chile Vamos obtendría 47% (+2) contra 29% (=) de la postulante oficialista y un 24% (-2) responde que no sabe, no responde o votaría nulo.

Ojo con. Este jueves 10 de septiembre se realizará el primer debate televisivo con todos los candidatos organizado por Chilevisión. El formato contempla una permanente interacción entre los candidatos, que podrán hacerse preguntas cruzadas y contrastar argumentos durante las 2 horas y media de duración.

Se prevé que el debate sea directo y confrontacional especialmente contra quienes lideran las encuestas: Kast y Jara.





Fuente: ex-ante.cl

