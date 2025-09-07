ESTUDIANTES DEL SLEP MAGALLANES RINDIERON HOMENAJE A LA PATRIA CON “CUECAZO” MASIVO

Todo un éxito resulto el “Gran cuecazo estudiantil… Magallanes saluda a la Patria” que reunió a cientos de parejas de estudiantes, desde educación inicial hasta enseñanza media, en un evento donde la danza nacional fue la principal estrella.

La actividad fue organizada por el área de cultura y extraescolar del SLEP Magallanes y el área de educación artística y actividad física escolar de la Seremi de Educación, en coordinación con la unidad de Educación Inicial y Gestión Territorial del Servicio Local.

En Punta Arenas el encuentro se desarrolló en el gimnasio de la Escuela Portugal donde se reunieron 218 parejas de estudiantes de todas las edades, cada una con sus respectivos atuendos típicos y un enorme talento.

El encargado del área de cultura y extraescolar del SLEP Magallanes, Enrique Esparza, destacó que la iniciativa se replicaba a la misma hora en distintos lugares de la región. “Fue un marco importantísimo de participación y con simultaneidad porque acordamos que se efectuara este homenaje a la misma hora en distintas localidades”, expresó.

En total, este viernes a la misma hora hubo 370 parejas de estudiantes bailando nuestra danza nacional en las cuatro capitales provinciales y en las comunas rurales, como homenaje a la Patria de la educación pública.

​

