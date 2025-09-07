Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

7 de septiembre de 2025

ESTUDIANTES DEL SLEP MAGALLANES RINDIERON HOMENAJE A LA PATRIA CON “CUECAZO” MASIVO

La actividad fue organizada por el área de cultura y extraescolar. ​

IMG_8246-1536x1152

Todo un éxito resulto el “Gran cuecazo estudiantil… Magallanes saluda a la Patria” que reunió a cientos de parejas de estudiantes, desde educación inicial hasta enseñanza media, en un evento donde la danza nacional fue la principal estrella.

La actividad fue organizada por el área de cultura y extraescolar del SLEP Magallanes y el área de educación artística y actividad física escolar de la Seremi de Educación, en coordinación con la unidad de Educación Inicial y Gestión Territorial del Servicio Local.

En Punta Arenas el encuentro se desarrolló en el gimnasio de la Escuela Portugal donde se reunieron 218 parejas de estudiantes de todas las edades, cada una con sus respectivos atuendos típicos y un enorme talento.

El encargado del área de cultura y extraescolar del SLEP Magallanes, Enrique Esparza, destacó que la iniciativa se replicaba a la misma hora en distintos lugares de la región. “Fue un marco importantísimo de participación y con simultaneidad porque acordamos que se efectuara este homenaje a la misma hora en distintas localidades”, expresó.

En total, este viernes a la misma hora hubo 370 parejas de estudiantes bailando nuestra danza nacional en las cuatro capitales provinciales y en las comunas rurales, como homenaje a la Patria de la educación pública.


Espacios escolares protegidos

MESA DE ESPACIOS ESCOLARES PROTEGIDOS SESIONÓ ESTA SEMANA PARA ARTICULAR ACCIONES ESTRATÉGICAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ENAP CREA NUEVA LÍNEA DE NEGOCIO LOGÍSTICO PARA IMPULSAR LA EFICIENCIA Y RENTABILIDAD DE SUS ACTIVOS

Leer Más

Como primer paso, la empresa conformó una nueva gerencia que concentra la operación de los más de US$ 3.000 millones en activos logísticos con que cuenta.


Como primer paso, la empresa conformó una nueva gerencia que concentra la operación de los más de US$ 3.000 millones en activos logísticos con que cuenta.


Enap 2
nuestrospodcast
IMG_8246-1536x1152

ESTUDIANTES DEL SLEP MAGALLANES RINDIERON HOMENAJE A LA PATRIA CON “CUECAZO” MASIVO

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
file_20250907143758

BANCADA UDI PIDE A BORIC EXCLUIR A ELIZALDE DE NEGOCIACIÓN POR MULTA EN VOTO OBLIGATORIO: "HA INTENTADO SOCAVAR EL PROCESO"

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
Lancha-científica-Karpuj-de-fondo-refugio-Risopatrón-INACH__-en-caleta-Coppermine-isla-Robert-H

LA ANTÁRTICA AL DESNUDO: EL PRIMER ISAES EN LATINOAMÉRICA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
WhatsApp Image 2025-09-04 at 4

"CARABINEROS AL FIN DEL MUNDO" CONMEMORÓ EL DÍA DEL SUBOFICIAL MAYOR Y ABORDÓ HALLAZGOS EN PARQUE NACIONAL YENDEGAIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909