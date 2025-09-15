ESCUELA DIEGO PORTALES DE LAGUNA BLANCA TENDRÁ EDUCACIÓN DE MEJOR CALIDAD GRACIAS A CONVENIO GORE-SEREMI

​Vestidos con sus uniformes escolares, esos de color gris y rojo, los alumnos de la Escuela Diego Portales, de la comuna de Laguna Blanca, fueron sentándose uno a uno en las sillas dispuestas en el patio interior del recinto educacional que, por diversos problemas, hoy por hoy no está siendo utilizado. En concreto, fallas en la calefacción, en el sistema de alcantarillado y en artefactos sanitarios lo dejaron inutilizable. Pero el Gobernador Regional, Jorge Flies, junto al Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Educación, Valentín Aguilera, llegaron hasta allí, casi que al mismo tiempo que los niños y niñas, las autoridades comunales y la comunidad escolar, para acercar una solución definitiva.

Este viernes, la máxima autoridad regional y el titular de la cartera de Educación en Magallanes firmaron un acuerdo de colaboración para el traspaso de M$294.978 para el proyecto “Conservación Escuela Diego Portales, Laguna Blanca”.

La iniciativa considera la demolición y mejoramiento del radier asentado, el reemplazo del pavimento con afectación, la reparación de los sistemas de agua potable, calefacción central y gas natural; y el reemplazo de artefactos sanitarios. Todo, en el marco del Convenio de Colaboración para la Conservación de Infraestructura Pública Educacional suscrito por el Gobierno Regional, las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y Energía y el Servicio de Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, firmado en septiembre de 2024.

“Esta colaboración es para 21 colegios: siete los lleva (el ministerio de) Educación, siete el SLEP y siete (el ministerio de) Energía. La idea es que estos proyectos permitan dejar en condiciones a estos colegios para las demandas históricas de mantención de cada uno de ellos (…) El fin es que los niños vuelvan a ocupar en plenitud esta infraestructura”, contextualizó el Gobernador Flies.

Este “despliegue”, en palabras del Seremi Aguilera, iniciado en la Escuela Diego Portales, “se empieza a hacer con un sentido de justicia territorial”: “Agradecemos y valoramos el trabajo en conjunto con el Gobierno Regional, que está actuando, en este caso, como entidad financiera del proyecto”.

La directora del establecimiento, Doris Montiel precisó que, en total, son 26 estudiantes en proceso de formación, repartidos en los niveles NT1 y NT2, hasta octavo básico. “Nuestro gran problema era la calefacción. Se hizo un proyecto anterior donde se hicieron muchas mejoras, pero en el mismo proyecto se detectó una necesidad de cambio completo del sistema de calefacción. Eso es lo principal a lo que va destinado los montos del Gobierno Regional”, acotó.

Por su parte, el alcalde de Laguna Blanca, Fernando Ojeda, subrayó en que la iniciativa apunta hacia “tener una educación digna y de calidad para sus alumnos”: “Realmente hacía falta este aporte porque tenemos una escuela de calidad y faltaba el último empuje, que es el mejoramiento integral (…) Estamos contentos y agradecidos. Y s bien esto (la administración de la Escuela) pasó a manos del SLEP, el municipio siempre va a apoyar a los estudiantes de la comuna”.

Hay un aspecto relevante en que la concreción del Convenio entre las instituciones tuviera su primer hito Laguna Blanca. Lo explicó el Gobernador:

“Tal como se lo contábamos a la comunidad educativa acá, no estamos partiendo con los colegios en Punta Arenas; sino que dos de los colegios son de comunas rurales, y probablemente hayan sido colegios que quedaron postergados en sus procesos de mantención y que necesitaban urgente estos apoyos del Gobierno Regional. Esperamos que rápidamente podamos funcionar y tener, ojalá, en marzo del próximo año, a los niños, niñas y adolescentes corriendo en estas aulas”.

La proyección apunta a comenzar la licitación en noviembre próximo, con avances simultáneos en la Escuela Básica Fronteriza Dorotea, de Puerto Natales, y el Liceo Polivalente María Behety de Menéndez, de Punta Arenas.

