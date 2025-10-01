DE CHILE A JAPÓN: ESTUDIANTE NATALINO REPRESENTÓ AL PAÍS CON AUTOS A ESCALA IMPULSADOS CON HIDRÓGENO VERDE

​Vicente Alvarado Alarcón es estudiante de cuarto año medio de la especialidad mecánica automotriz del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez de Puerto Natales y este 2025 cumplió el sueño de muchos. A sus 18 años viajó a Japón representando a la educación técnico profesional y a Magallanes en el H2 Grand Prix Chile, en la Expo Chile Osaka 2025.



Tras dos días de viaje, Vicente y otros cinco estudiantes de establecimientos técnicos profesionales del resto del país presentaron vehículos a control remoto impulsados con hidrógeno verde en Japón.



“Estuvimos en la Expo Osaka, que es un lugar muy grande, donde exponen cada cultura diferente de cada país, y ahí fue donde estuvimos en el stand de Chile exponiendo a los japoneses todo este funcionamiento de autos a hidrógeno verde. También compartimos con directores de ProChile junto al Ministro de Energía Diego Pardow, quienes presenciaron esta muestra de autos a hidrógeno verde. Además, dejamos que los japoneses prueben los autos y expusimos sobre el tema de funcionamientos”, declaró el estudiante natalino Vicente Alvarado.



Los jóvenes viajaron sin profesores guía y aprendieron todo acerca del funcionamiento de estos vehículos a control remoto con el propósito de explicar ellos mismos acerca del hidrógeno verde y la utilización de este recurso para impulsar automóviles, lo que sorprendió a los anfitriones del evento.



Vicente aseguró que “fue bastante emocionante el viaje, nunca me lo hubiera esperado, estoy muy agradecido ante todo eso. Los japoneses se lo tomaron bastante felices, impresionados con todo lo que se puede llegar a hacer, y también cómo nosotros los jóvenes éramos los únicos que estábamos exponiendo, fue lo que más les estuvo impresionando de la juventud de Chile”.



Desde el SLEP Magallanes, el Director Ejecutivo (s), Jorge Valdés, comentó que: “estamos muy contentos y orgullosos de que un estudiante de la educación pública haya podido no solo visitar Japón, sino representar a toda la región y al país gracias a los conocimientos obtenidos en su establecimiento técnico profesional. Su visita a Osaka marca un precedente, para continuar trabajando en el mejoramiento continuo de nuestra educación pública”.



Hoy, de vuelta en su establecimiento, el Liceo Luis Cruz Martínez, Vicente continúa trabajando en proyectos automotrices junto a sus compañeros de clase, de cara a egresar de cuarto medio y buscar su propio rumbo profesional.





