Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

10 de noviembre de 2025

EL EJÉRCITO DE CHILE PRESENTA AL CURSO CONJUNTO DE ESTADO MAYOR 2025 SUS CAPACIDADES ACORAZADAS EN MAGALLANES

​Los alumnos recorrieron además las instalaciones del Centro de Mantenimiento Industrial Famae Punta Arenas

ejercitomagallanes

Los alumnos del curso conjunto de Estado Mayor 2025 efectuaron una visita profesional a la Región de Magallanes y Antártica, instancia en la que pudieron conocer el material y las capacidades de la 4ª Brigada Acorazada Chorrillos del Ejército de Chile.

Este curso de tres meses, que en su edición 2025 es organizado por la Academia de Guerra del Ejército (Acague)busca que los alumnos obtengan las competencias claves para evaluar escenarios estratégicos, liderar soluciones conjuntas, analizar bajo un mismo criterio situaciones estratégicas y operacionales de las fuerzas, y comprender las capacidades particulares que aporta cada institución para la Defensa del país.

Según la Acague, la actividad comenzó el 4 de noviembre en el Comando Conjunto Austral (CCA) en donde fueron recibidos por el comandante en jefe de la V División de Ejército y comandante del CCA, general de brigada Ricardo Merino, y luego visitaron la Tercera Zona Naval, en donde conocieron el quehacer de la Armada de Chile en la zona austral, finalizando con un recorrido por el rompehielos AGB-46 Almirante Viel.

Posteriormente, los alumnos se trasladaron a Ojo Bueno, comuna de Punta Arenas, para conocer las capacidades de la 4ª Brigada Acorazada Chorrillos, además de recorrer las instalaciones del Centro de Mantenimiento Industrial Punta Arenas de Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae).

En su visita a la 4ª Brigada Acorazada Chorrillos, los integrantes del curso conjunto de Estado Mayor 2025 se interiorizaron de los medios, el entrenamiento y la tecnología con que cuenta esa unidad de armas combinadas, destacando el Leopard 1V, el M109, el M113, el AIFV y el Mowag Piraña 6x6, entre otros subsistemas de armas.

Fuente: infodefensa.com


ejercitoantartica

DÍA DE LA ANTÁRTICA CHILENA: 77 AÑOS DE PRESENCIA ININTERRUMPIDA DEL EJÉRCITO EN EL CONTINENTE BLANCO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MASCOTAS SE TOMARON LA COSTANERA EN EL RETORNO DE LA CORRIDA DOG LOVERS

Leer Más

La jornada incluyó exámenes preventivos y un baile entretenido realizado por estudiantes de Santo Tomás.


La jornada incluyó exámenes preventivos y un baile entretenido realizado por estudiantes de Santo Tomás.


p
nuestrospodcast
ejercitomagallanes

EL EJÉRCITO DE CHILE PRESENTA AL CURSO CONJUNTO DE ESTADO MAYOR 2025 SUS CAPACIDADES ACORAZADAS EN MAGALLANES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Servel-1-740x430

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
publicite
publicite
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
ejercitomagallanes

EL EJÉRCITO DE CHILE PRESENTA AL CURSO CONJUNTO DE ESTADO MAYOR 2025 SUS CAPACIDADES ACORAZADAS EN MAGALLANES

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CAPTACIÓN _WILLIAMS

AGUAS MAGALLANES ACLARA SITUACIÓN DE TURBIEDAD DEL RÍO RÓBALO QUE ABASTECE A PUERTO WILLIAMS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
FORMACIÓN MAYOR II (10)

SANTO TOMÁS Y SENAMA LANZAN PROGRAMA DE FORMACIÓN QUE PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE ADULTOS MAYORES