EL FORTALECIMIENTO DE ONCOLOGÍA A NIVEL REGIONAL ES NUESTRA PRIORIDAD

​Actualmente 150 personas se encuentran activas en tratamiento de quimioterapia por algún tipo de cáncer en el Servicio de Oncología del Hospital Clínico de Magallanes, accediendo a atención integral por parte de un equipo profesional especializado y a terapias farmacologías de acuerdo a las orientaciones ministeriales y guía clínicas GES.



Al respecto, Pamela Calbun, enfermera supervisora del Servicio de Oncología, explicó que cada caso es particular, por lo que su inicio dependerá de la situación puntual. “El tiempo de demora (para inicio de tratamiento) es caso a caso, ya que hay pacientes que requieren de quimioterapia de forma urgente y en general ellos empiezan el mismo día o al día siguiente; hay otros casos en que los pacientes requieren alguna evaluación por otra especialidad o requieren de un catéter por ejemplo, ya que tienen mal capital venoso o el protocolo lo requiere, ellos pueden tener una demora de dos semanas aproximadamente, porque se requiere de pabellón; además tenemos que los pacientes pueden sufrir demora porque tenemos rondas médicas oncológicas con profesionales de otros centros de salud, concentrándose generalmente los días jueves / viernes o viernes /sábado y ahí el paciente es evaluado y se tiene que programar su quimioterapia para la semana siguiente”, indicó la profesional.



Agregando la enfermera que, “de los ingresos de los últimos tres meses (julio, agosto y septiembre), hemos detectado 10 casos de pacientes con retrasos en sus tratamientos, que van de los 7 a 10 días, y esto se debe a las razones expuestas anteriormente, que tienen que ver con evaluaciones de otra especialidad o porque la concentración de las consultas oncológicas son entre los días jueves y sábado de cada semana”, puntualizó.



Por su parte, el subdirector médico (s) del establecimiento, Dr. Vladimir Moraga, comentó que, a contar de agosto del año en curso, la única oncóloga contratada, decidió renunciar a sus 44 horas, manteniendo 22 horas de oncología presencial para la atención de los pacientes, por lo que se han trabajado diversas estrategias, tendientes a fortalecer la atención.



“Hemos diseñado una serie de estrategias en conjunto con el Ministerio y Servicio de Salud para poder apoyar esta área, donde siempre hemos estado un poco justos, ya que el hospital cuenta solo con una profesional con 22 horas presenciales que tiene esa subespecialidad y en virtud de eso, se incorporó una estrategia que se llama telecomité, que consiste en que todas las semanas hay al menos tres sesiones de junta médica donde contamos con la participación de oncólogos médicos que se encuentran en otras ciudades del país, y nos ayudan a evaluar a los pacientes que requieren este tipo de evaluación. La segunda estrategia, es la realización de rondas médicas regulares presenciales, donde colegas oncólogos viajan desde distintas partes de Chile a nuestro hospital y eso, es al menos una vez a la semana, en algunas ocasiones dependiendo de lo que se requiera, ha sido necesario aumentar esa frecuencia a dos veces, pero es muy dinámico, ya que depende de la demanda de pacientes que requieren de este tipo de atenciones”, indicó el Dr. Moraga.



En este sentido, informar que la última licitación vigente por servicio de ronda oncológica, garantiza rondas regulares de atención presencial de la especialidad durante todo el año 2026.



Además, el atraso en exámenes de imagenología fue una de las demandas expuestas, explicando al respecto el jefe del CR Dr. Claudio Barría que, la demora se debió a la falla en el equipo detectada la segunda quincena de septiembre, solucionada durante la última semana del mes de octubre por la empresa Philips. “A partir de esa fecha y hasta la actualidad, se han realizado más de 300 exámenes por sobre la producción normal, llegando a más de 1.300 exámenes solo en dos semanas. Derivado de esta situación, podemos señalar que todos los pacientes que son patología GES, oncológicos y en espera de cirugía, se encuentran ya realizados y finalizados mediante informes para disposición de los respectivos médicos tratantes; nos queda ponernos al día con otras patologías que no son GES, no oncológicas, y esperamos realizarlo a más tardar la próxima semana”, enfatizó el médico radiólogo.



Por su parte, la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, destacó los avances respecto del fortalecimiento de la especialidad de oncología en el corto y mediano plazo. “Si bien es reconocida la dificultad que hemos tenido a nivel de la región para reclutar a especialistas de oncología, son diversas las gestiones que ha realizado el Servicio de Salud Magallanes y el Hospital Clínico para abordar esta área, para ello podemos destacar que durante el primer semestre del próximo año se incorpora un médico internista para reforzar oncología en el hospital y, además en mayo de 2026, se incorpora un profesional oncólogo. Es importante destacar que hacia el año 2028, también tendremos durante el primer semestre la incorporación un oncólogo adicional, reforzando la dotación que vamos a tener para ese entonces”, acotó la autoridad.



Relevando de igual forma Verónica Yáñez, el trabajo desarrollado por el Servicio y sector Salud, a través de sus referentes y equipos técnicos con la sociedad civil y las agrupaciones de pacientes oncológicos, acentuando el avance y trabajo que se ha tenido en los últimos años con la renovación de un moderno acelerador lineal y la pronta adquisición de un equipo de braquiterapia, que vendrá a fortalecer el área oncológica a nivel regional.





