Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

13 de noviembre de 2025

LA AMISTAD Y EL DEPORTE TRIUNFAN EN DOROTEA: ESCUELAS RURALES SUPERAN LA GEOGRAFÍA EN UNA JORNADA INOLVIDABLE

​La actividad deportiva reunió a cerca de 50 estudiantes.

ECF DOROTEA_juegos escolarers rurales_2025 (3)

​La Escuela de Concentración Fronteriza Dorotea acogió a delegaciones de Villa Cerro Castillo, Seno Obstrucción y, por primera vez, a la Escuela Profesor Miguel Montecinos de Puerto Edén en una nueva jornada de los Juegos Deportivos y Recreativos de Escuelas Rurales.

 
El encuentro, que fue la continuación de la jornada vivida el pasado martes 28 de octubre en Villa Cerro Castillo, fue muy importante no sólo por el entusiasmo y la cantidad de participantes, sino por lograr congregar a cuatro establecimientos educacionales que representan la tenacidad y el espíritu de la educación en las zonas más australes y aisladas de Chile.

 
La actividad deportiva reunió a cerca de 50 estudiantes, destacando la primera participación de la Escuela Rural Profesor Miguel Montecinos de Puerto Edén, un hito para aquella comunidad educativa, que demuestra la coordinación de esfuerzos para acercar experiencias pedagógicas a las zonas más aisladas.

 
Las delegaciones de Dorotea, Villa Cerro Castillo y Seno Obstrucción compartieron actividades de coordinación motora con pelota, mini básquetbol, hándbol y voleibol, ante la mirada incondicional de padres, madres, profesores y el Delegado Presidencial Provincial, Guillermo Ruiz Santana, así como también del coordinador de la oficina local del SLEP Magallanes, Sebastián Fuentes Miranda, más los asesores pedagógicos y territoriales Jorge Dillems Sarmiento y Jaime Muñoz Mansilla.

 
La profesora encargada, Julia Ramos, celebró la masiva concurrencia: "estamos muy emocionados de poder reunir a tantos estudiantes en torno a la amistad, el deporte y la recreación. Para nosotros, es un sueño hecho realidad ver a niños de escuelas tan alejadas como Puerto Edén y Villa Seno Obstrucción compartiendo en nuestra cancha" afirmó.
Durante la ceremonia inaugural, llevada a cabo en el nuevo gimnasio de la escuela, la profesora encargada de la escuela Prof. Miguel Montecinos de Puerto Edén, Ruth Ángel Moreira, lanzó una valiente invitación para que ellos sean la próxima sede de estos juegos, motivando a planificar con tiempo un viaje a la isla: "no pongan como excusa la lejanía de la escuela y véanlo como una experiencia única e irrepetible para los niños y niñas que pueden asistir”, enfatizó la educadora.



raguilarcandidato

RAMÓN AGUILAR, EL CANDIDATO DE KAISER QUE BUSCA REINSTAURAR LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN POLICIAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZÓ SITIO WEB OFICIAL DE TURISMO

Leer Más

​La nueva plataforma www.ciudadantartica.cl reúne información práctica sobre alojamientos, gastronomía y actividades, promoviendo la estadía de visitantes nacionales y extranjeros en la capital regional.

​La nueva plataforma www.ciudadantartica.cl reúne información práctica sobre alojamientos, gastronomía y actividades, promoviendo la estadía de visitantes nacionales y extranjeros en la capital regional.

LANZAMIENTO SITIO WEB OFICIAL DE TURISMO (2)
nuestrospodcast
seguridadelecciones

SEGURIDAD PÚBLICA INFORMA DESPLIEGUE PARA LAS VOTACIONES DEL PRÓXIMO DOMINGO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
vocalmesa

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
Roberto Sahr
WhatsApp Image 2025-11-12 at 12
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
ECF DOROTEA_juegos escolarers rurales_2025 (3)

LA AMISTAD Y EL DEPORTE TRIUNFAN EN DOROTEA: ESCUELAS RURALES SUPERAN LA GEOGRAFÍA EN UNA JORNADA INOLVIDABLE

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-11-12 at 17

"CUENTAN LOS ANTIGUOS, ESCUCHEN AMIGOS": UN HOMENAJE A LOS OFICIOS Y ARTESANÍA INDÍGENA EN EL DÍA DEL ARTESANO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16