ARBITRAJE EN EL NACIONAL 2026: UNA CIFRA QUE SIGUE SIN TRANSPARENTARSE EN MAGALLANES

Los árbitros son una pieza clave en cualquier competencia deportiva. Su rol, muchas veces cuestionado en la cancha, también genera debate fuera de ella, especialmente cuando se trata de costos y financiamiento. A puertas de un nuevo Campeonato Nacional, vuelve a instalarse una pregunta que en Magallanes no es nueva: ¿cuánto se paga hoy por el arbitraje y quién asume ese gasto?

No es la primera vez que el tema aparece en la agenda. En 2017, este medio ya abordó el valor del arbitraje en el Campeonato Regional de Clubes, instancia en la que dirigentes arbitrales reconocían que las cifras no se hacían públicas para evitar cuestionamientos. Tras insistencia periodística, se confirmó entonces que la cuaterna arbitral recibía $80.000 por partido, monto que aumentaba considerablemente cuando los encuentros se disputaban fuera de Punta Arenas, alcanzando cerca de $150.000 con viáticos incluidos.

En ese momento, desde la Asociación Regional de Fútbol de Magallanes se explicó que el pago del arbitraje recaía íntegramente en los clubes participantes, sin aportes directos del ente regulador, el cual cumplía solo un rol administrativo. El argumento era claro: al no existir cobro de inscripción, y al asegurar al menos un partido como local, los clubes no perdían recursos gracias a la recaudación.

Casi una década después, el escenario es distinto en forma, pero no necesariamente en fondo. El Nacional 2026 implica mayores exigencias logísticas, traslados más costosos, estadías, alimentación y condiciones que distan bastante de las existentes en 2017. Sin embargo, no existe información pública clara respecto a los valores actuales del arbitraje ni sobre si el modelo de financiamiento se mantiene sin cambios.

La pregunta resulta legítima considerando que, históricamente, el costo ha sido absorbido por instituciones amateur, muchas de ellas con presupuestos limitados. ¿Se actualizaron los montos? ¿Existen tarifas diferenciadas para un torneo nacional? ¿Sigue siendo un tema incómodo de transparentar?

El arbitraje es parte esencial del espectáculo y del desarrollo del fútbol amateur. Precisamente por eso, la transparencia no debiera ser una amenaza, sino una señal de orden y confianza. Lo fue una discusión pendiente en 2017 y, todo indica, sigue siéndolo en 2026.

Fuente: magallanesdeportes.cl



