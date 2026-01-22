Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

22 de enero de 2026

ARBITRAJE EN EL NACIONAL 2026: UNA CIFRA QUE SIGUE SIN TRANSPARENTARSE EN MAGALLANES

Deportes.

arbitromagfut

Los árbitros son una pieza clave en cualquier competencia deportiva. Su rol, muchas veces cuestionado en la cancha, también genera debate fuera de ella, especialmente cuando se trata de costos y financiamiento. A puertas de un nuevo Campeonato Nacional, vuelve a instalarse una pregunta que en Magallanes no es nueva: ¿cuánto se paga hoy por el arbitraje y quién asume ese gasto?

No es la primera vez que el tema aparece en la agenda. En 2017, este medio ya abordó el valor del arbitraje en el Campeonato Regional de Clubes, instancia en la que dirigentes arbitrales reconocían que las cifras no se hacían públicas para evitar cuestionamientos. Tras insistencia periodística, se confirmó entonces que la cuaterna arbitral recibía $80.000 por partido, monto que aumentaba considerablemente cuando los encuentros se disputaban fuera de Punta Arenas, alcanzando cerca de $150.000 con viáticos incluidos.

En ese momento, desde la Asociación Regional de Fútbol de Magallanes se explicó que el pago del arbitraje recaía íntegramente en los clubes participantes, sin aportes directos del ente regulador, el cual cumplía solo un rol administrativo. El argumento era claro: al no existir cobro de inscripción, y al asegurar al menos un partido como local, los clubes no perdían recursos gracias a la recaudación.

Casi una década después, el escenario es distinto en forma, pero no necesariamente en fondo. El Nacional 2026 implica mayores exigencias logísticas, traslados más costosos, estadías, alimentación y condiciones que distan bastante de las existentes en 2017. Sin embargo, no existe información pública clara respecto a los valores actuales del arbitraje ni sobre si el modelo de financiamiento se mantiene sin cambios.

La pregunta resulta legítima considerando que, históricamente, el costo ha sido absorbido por instituciones amateur, muchas de ellas con presupuestos limitados. ¿Se actualizaron los montos? ¿Existen tarifas diferenciadas para un torneo nacional? ¿Sigue siendo un tema incómodo de transparentar?

El arbitraje es parte esencial del espectáculo y del desarrollo del fútbol amateur. Precisamente por eso, la transparencia no debiera ser una amenaza, sino una señal de orden y confianza. Lo fue una discusión pendiente en 2017 y, todo indica, sigue siéndolo en 2026.

Fuente: magallanesdeportes.cl


club+deportivo+presidente-ibañez

IBÁÑEZ SALE A MEDIR SU JERARQUÍA EN EL ZONAL SUR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

REFORZANDO LA CULTURA PREVENTIVA: VECINOS DE PUNTA ARENAS RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA "SIEMPRE LISTOS"

Leer Más

​La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.

​La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.

16
nuestrospodcast
nicolekidman_1769037058_3815281835811989297_1637269350

NICOLE KIDMAN COMPARTIÓ REGISTROS INÉDITOS DE SU VIAJE A LA ANTÁRTICA TRAS PASAR POR PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
arbitromagfut

ARBITRAJE EN EL NACIONAL 2026: UNA CIFRA QUE SIGUE SIN TRANSPARENTARSE EN MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Jorge Morales Sanhueza, alcalde

ALCALDE DE TREHUACO DESTACA APOYO DESDE PUNTA ARENAS TRAS INCENDIOS FORESTALES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Eparvu2

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN APRUEBA NUEVOS ESTÁNDARES PARA LAS CARRERAS DE EDUCACIÓN PARVULARIA