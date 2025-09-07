AL ALZA DENUNCIAS EN COLEGIOS: HUBO CASI 20 MIL EN 2024 Y EL 70% ES POR CONVIVENCIA ESCOLAR

Un aumento creciente del volumen de denuncias recibidas por la Superintendencia de Educación, específicamente en la educación escolar y parvularia, se ha registrado en la última década (2014-2024), y las proyecciones apuntan a que esta tendencia continuará.

Entre 2014 y 2024, la Superintendencia recibió 133.357 denuncias, mientras que sólo el año pasado éstas llegaron a la cifra más alta de la serie: 19.109, de las cuales 13.962 fueron por convivencia escolar.

Del total de denuncias que ha recibido la Superintendencia -en su rol de fiscalización y resguardo de derechos en el sistema escolar-, en torno al 70% corresponden a convivencia escolar.

Asimismo, se evidencia un alza en denuncias que abordan temáticas más recientes instaladas en la sociedad, como la discriminación, ley de género y autismo. Materias que hace una década no eran visibilizadas, y que hoy alcanzan números importantes. Por ejemplo, denuncias relativas a casos que involucran autismo han crecido un 149%, pasando de 723 casos en 2022 a 1.799 casos en 2024.

Aun cuando las denuncias van en aumento y a primera vista esto hablaría de un indicador indirecto de tensiones y demandas en las comunidades educativas, esto se debe a múltiples factores.

Por un lado, este aumento creciente da cuenta de una ciudadanía más exigente, informada de sus derechos y de los canales institucionales para realizar dichas denuncias; asimismo, da cuenta de una cobertura normativa más amplia, basada en legislaciones vigentes y actualizadas y/o aterrizadas a través de circulares.

En los últimos años, la Superintendencia ha apuntado a fortalecer el marco normativo en todo el sistema, incluyendo los colegios particulares pagados.

De esta manera, las leyes y circulares que hoy existen permiten a más familias ejercer sus derechos con mayor claridad y respaldo, como por ejemplo, frente a la Ley de Autismo o la aplicación concreta de la prohibición de discriminación. Esto, por consecuencia, ha traído una mayor carga operativa para la Superintendencia de Educación, lo que ha llevado al desafío de repensar las fórmulas para agilizar el proceso de toma y resolución de denuncias. Un plan piloto en esta línea ya se aplicó -entre enero y abril de este año-, en tres regiones del país, y ha permitido reducir en un 13% los tiempos de respuesta.

Esto es parte de lo que recoge el informe "Denuncias en la educación escolar y parvularia (2014-2024): evolución y nuevo enfoque de gestión", del área de Estadísticas y Estudios de dicha entidad, y al que tuvo acceso Emol.

Sobre esto, la superintendenta de Educación, Loreto Orellana, comenta que se trata de un documento inédito, puesto que es primera vez que el organismo realiza "un análisis panorámico y detallado sobre las denuncias que recibimos por parte de las comunidades educativas".

"También es primera vez que como Superintendencia explicamos detalladamente la forma en que se tramitan las denuncias ciudadanas, porque es un ejercicio de transparencia, pero también porque estamos implementando nuevos enfoques que priorizan la prevención y la gestión colaborativa de conflictos. Estamos seguras y seguros de que esto tendrá impactos muy positivos para las comunidades educativas, los que podremos evaluar en próximos informes, ya que esperamos que este sea el primero de muchos".

Denuncias al alza Entre 2014 y 2024, la Superintendencia de Educación recibió 133.357 denuncias, con una tendencia general al alza. El primer peak se registra en 2018, con 15.017 denuncias, marcando un incremento del 18,5% respecto al año anterior.

En tanto, durante la pandemia (2020), y a raíz de las restricciones sanitarias y escasa o nula presencia de los alumnos en las aulas, se registró un histórico descenso del 71,9% en los casos ingresados, en comparación con 2019.

Sin embargo, a partir de 2022, con el retorno a la presencialidad, se registró un repunte sin precedentes. Si en 2021 las denuncias fueron 3.961, en 2022 llegaron a 16.161. En 2024, en tanto, se alcanzó la cifra más alta de la serie: hubo 19.109 denuncias (de las cuales 13.962 fueron por convivencia escolar), lo que equivale a un alza del 67,2% más que una década atrás.



Fuente: Emol.com

​

