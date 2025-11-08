GREMIO DOCENTE DUDA QUE COLEGIOS QUE SERÁN LOCALES DE VOTACIÓN, SE ENTREGUEN SANITIZADOS, HIGIENIZADOS Y ORDENADOS PARA EL ALUMNADO

El Ministerio de Educación (Mineduc) de acuerdo con el Servicio Electoral (SERVEL) y el Ministerio del Interior por las próximas elecciones Presidenciales y Parlamentarias del domingo 16 de noviembre, publicó un oficio que señala que los establecimientos escolares designados como locales de votación serán entregados a las fuerzas encargadas del orden público el viernes 14 de noviembre a partir de las 17:00 horas y devueltos el domingo en la noche.

Para el Colegio de Profesoras y Profesores la decisión de las autoridades, denota su total desconocimiento del funcionamiento de los recintos educacionales, ya que la experiencia demuestra que ello no sucede, ya que muchos establecimientos a lo largo del país no quedan en las condiciones óptimas para realizar las clases.

El Presidente Nacional del Gremio Docente Mario Aguilar recordó “este problema ya ocurrió en la elección anterior, lo denunciamos, no funcionó adecuadamente y no creemos que vaya a funcionar ahora, porque es poco real que, en tan poco tiempo, se haga aseo, se efectúe la sanitación y el ordenamiento de las salas de clases para que estén en condiciones adecuadas para los estudiantes”.

El líder gremial agregó “lo que ocurrió en la elección pasada, es que en muchas escuelas y liceos de Chile los propios profesores, asistentes y estudiantes debieron realizar esas labores, lo que no corresponde. Los colegios deben estar en condiciones. Siempre fue así, que los días lunes se dejaba precisamente para esas tareas y las clases se retomaban el día martes”.

Para el Presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar la medida no es adecuada “toda vez que no se garantiza que los colegios estén en condiciones y en especial, considerando que son lugares donde han circulado miles de personas, que han utilizado los baños por largas horas del día, que no estén sanitizados ni higienizados para recibir adecuadamente a los estudiantes”.

El líder gremial docente advirtió “queremos alertar a los apoderados que, si esta esta situación no se mejora, no envíen sus hijos al colegio el día lunes, porque no hay garantía que los colegios estén en condiciones con tan pocas horas para entregarlos higienizados, sanitizados, ordenados como corresponde y como los estudiantes merecen”.

