Punta Arenas,
8 de septiembre de 2025

CADEM: JARA ENCABEZA PRIMERA VUELTA, SEGUIDA DE KAST, QUE CAE POR SEXTA SEMANA Y MATTHEI ACORTA DISTANCIAS

​La encuesta proyecta que en una eventual segunda vuelta entre los dos mejor posicionados, Kast se impondría por 42% frente a 32% de Jara.

cadem0709


La última Plaza Pública de Cadem sitúa a Jeannette Jara al frente del escenario de primera vuelta con 28% (+2 puntos), seguida por José Antonio Kast con 26% (-1), quien acumula una caída de 4 puntos en las últimas seis semanas. Evelyn Matthei se afirma en tercer lugar con 16% (+2).

Más atrás aparecen Franco Parisi (11%), Johannes Kaiser (8%), Harold Mayne-Nicholls (2%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés (1%). La medición preguntó explícitamente por la intención de voto si la elección presidencial fuera “el próximo domingo” con ese listado de candidatos.

Pese a que Jara encabeza la primera vuelta, Cadem proyecta que en una eventual segunda vuelta entre los dos mejor posicionados, Kast se impondría por 42% frente a 32% de Jara. En la “expectativa presidencial” —quién creen los encuestados que será el próximo presidente— Kast lidera con 38%, seguido de Jara con 31%.

La encuesta también sondeó el voto obligatorio: 58% cree que debería tener multa para todos los chilenos y extranjeros habilitados; 16% que la multa sea solo para chilenos, y 25% estima que no debería tener multa.

Las elecciones presidenciales y parlamentarias están fijadas para el domingo 16 de noviembre de 2025.

Fuente: adnradio.cl



