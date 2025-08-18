CADEM: KAST SE MANTIENE LIDERANDO, SEGUIDO POR JARA Y MATTHEI

​La nueva edición de la encuesta Plaza Pública – Cadem, correspondiente a la tercera semana de agosto, muestra que José Antonio Kast sigue liderando la carrera presidencial con un 28% (+1 punto), seguido por Jeannette Jara con un 25% (-1punto) y Evelyn Matthei con 14% (-2puntos)

En el cuarto puesto de las preferencias se ubica Franco Parisi con 12%, mientras que Johannes Kaiser registra un 7%

Cierra la intención de voto Harold Mayne-Nicholls con 1%, Marco Enríquez-Ominami con 1% (-1pto) y Eduardo Artés con 0%.

El 11% de los encuestados no votaría, no sabe o no responde.

Evaluación de la gestión de Boric

Por su parte, la aprobación de la gestión del Presidente Boric baja 3 puntos y se posiciona en 32%, mientras el 66% lo desaprueba, cuatro puntos más que la medición anterior.

Fuente: cnnchile.com

