18 de agosto de 2025

CADEM: KAST SE MANTIENE LIDERANDO, SEGUIDO POR JARA Y MATTHEI

​La última medición muestra que Kast sigue liderando, aventajando por 3 puntos a Jara y doblando a Matthei.

cadempresidenciales

La nueva edición de la encuesta  Plaza Pública – Cadem, correspondiente a la tercera semana de agosto, muestra que José Antonio Kast sigue liderando la carrera presidencial con un 28% (+1 punto), seguido por Jeannette Jara con un 25% (-1punto) y Evelyn Matthei con 14% (-2puntos)

En el cuarto puesto de las preferencias se ubica Franco Parisi con 12%, mientras que Johannes Kaiser registra un 7%

Cierra la intención de voto Harold Mayne-Nicholls con 1%Marco Enríquez-Ominami con 1% (-1pto) y Eduardo Artés con 0%.

El 11% de los encuestados no votaría, no sabe o no responde.

Evaluación de la gestión de Boric

Por su parte, la aprobación de la gestión del Presidente Boric baja 3 puntos y se posiciona en 32%, mientras el 66% lo desaprueba, cuatro puntos más que la medición anterior.

Fuente: cnnchile.com


cadem11ago2025

Noticias
Relacionadas
¿CÓMO ELEGIR EL HOTEL CORRECTO PARA IR DE VACACIONES?

logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
