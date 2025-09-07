Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

7 de septiembre de 2025

PUNTA ARENAS INAUGURA SU SEGUNDO PUNTO LIMPIO

El nuevo espacio de reciclaje, ubicado en Hornillas con Pasaje 3. ​

PN 1

Con la presencia de estudiantes, representantes de organizaciones y profesionales de la Unidad de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, la Municipalidad de Punta Arenas, junto a la empresa Rembre, inauguró el segundo Punto Limpio de la comuna, ubicado en la intersección de Hornillas con Pasaje 3, en el sector norte de la ciudad. Esta nueva infraestructura se suma al punto en la Plaza de los Dinosaurios y representa un nuevo espacio para fomentar el reciclaje en la comunidad.

 

El alcalde Claudio Radonich destacó la importancia de acercar estos espacios a distintos sectores de la ciudad: "Este es un sector muy importante, donde ahora ya no hay que ir tan lejos para reciclar. Estamos generando un espacio para los vecinos del lado norte; ya contamos con uno en el centro y queda pendiente el del lado sur. Estos puntos no son solo para venir a dejar cosas, sino también para aprender", señaló.

 

Por su parte, Guillermo Salinas, gerente general de Rembre Magallanes, empresa administradora del lugar, subrayó que el Punto Limpio tiene capacidad para recibir 10 tipos de materiales reciclables y será atendido por dos monitoras ambientales. "Su rol es educar a la comunidad sobre cómo segregar correctamente los residuos, para asegurarse de que el material llegue bien clasificado y limpio, para que sea fácilmente reciclable", explicó. Además, agregó: "El horario de atención es de lunes a sábado, de 11:00 a 19:00 horas, mismo horario con el que funcionan ambos puntos limpios".

En tanto, Catalina Higueras, ingeniera ambiental de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, detalló que desde su apertura en marzo, el primer Punto Limpio ha reunido más de 14 toneladas de materiales reciclables, y que la meta para 2025 es superar las 70 toneladas entre ambos centros. "Este nuevo punto es casi idéntico al de la Plaza de los Dinosaurios. Se pueden reciclar 10 tipos de materiales: cartón, papel, distintos tipos de plástico, aluminio, envases Tetra Pak y vidrio, que se deposita en las campanas que ya todos conocen", explicó.

 

La inauguración se enmarcó dentro de una serie de acciones ambientales impulsadas por el municipio, que incluyen la medición de la huella de carbono institucional, la actualización del Plan de Acción Comunal de Cambio Climático (PACC), y la reciente obtención del nivel de Excelencia del Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM).

 

Finalmente, el alcalde Radonich recordó que cerca del 80% de los residuos que desechamos son reciclables, y enfatizó la necesidad de reducir la presión sobre el actual vertedero municipal, considerando la demora de 5 años que tiene el Gore con el relleno sanitario: "Tenemos que hacer durar el vertedero, y eso significa invertir más allá. Pero lo más importante es reducir la cantidad de residuos que llegan, y una forma concreta de hacerlo es reciclando", concluyó.


PUNTO LIMPIO 1

MUNICIPIO PREPARA PUESTA EN MARCHA DE SEGUNDO PUNTO LIMPIO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

“EL OTRO PLAN”: SENDA MAGALLANES LLAMA A PLANIFICAR CELEBRACIONES PARA VIVIR FIESTAS PATRIAS SEGURAS Y RESPONSABLES

Leer Más

La campaña fue presentada en el marco de Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Regional.


La campaña fue presentada en el marco de Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Regional.


1000275030
nuestrospodcast
PN 1

PUNTA ARENAS INAUGURA SU SEGUNDO PUNTO LIMPIO

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
PN 1

PUNTA ARENAS INAUGURA SU SEGUNDO PUNTO LIMPIO

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
esc

CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL REALIZARÁ PROGRAMA ESCUELA ABIERTA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ZARPE TRES PUENTES

CONSEJERO REGIONAL ADVIERTE NECESIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ANTE PLAN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.