CARLO ACUTIS ES OFICIALMENTE EL PRIMER SANTO "MILLENNIAL": FUE CANONIZADO POR EL PAPA LEÓN XIV

En una emotiva ceremonia realizada en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis, el joven italiano que murió en 2006 a los 15 años a raíz de una leucemia.

Con ello, el muchacho se convirtió en el primer santo “millennial” tras ser conocido en vida como el “patrón de Internet” por haber utilizado el web para hablar de Dios a sus coetáneos.

El primer santo “millennial”

San Carlos Acutis es el primer santo milenial. Nacido en Londres el 3 de mayo de 1991, donde vivían por el trabajo de su padre, luego se trasladó a Milán. Tras hacer la Primera Comunión a los 7 años comenzó a dedicarse a la Iglesia, donde acuñó su famosa frase: “La Eucaristía es mi camino al cielo”.

Trabajando con un estudiante de ingeniería informática en la página web de la parroquia, aprendió a diseñar y crear páginas web. Se apasionó tanto por esta actividad que en el verano de 2006 creó la página de un proyecto de voluntariado en su colegio y colaboró ​​en la página de la Academia Pontificia Cultorum Martyrum, a la que pertenecía su madre. Con su computador, también creó un plan para rezar el Rosario.

“Carlo era un adolescente bondadoso, alegre y jovial. No ocultaba su fe ni su amor por Jesús. Estaba deseoso de ayudar a sus compañeros necesitados, y en el barrio donde vivía, ayudaba a los pobres que mendigaban con su amistad y parte de su paga. Decía: ‘Estar siempre unido a Jesús, este es mi plan de vida"”, recordó el cardenal Marcello Semeraro, Prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos.

Pasando parte de sus vacaciones de verano en Asís (Perugia), se sintió muy cercano San Francisco por el respeto por la creación, la búsqueda de la paz y la entrega a los más necesitados.

En octubre de 2006, le diagnosticaron una forma agresiva de leucemia. En cuestión de días, su salud empeoró y a los 15 años y 5 meses, el 12 de octubre de 2006, falleció.

Su cuerpo se ha conservado en la Iglesia de la Spogliazione, en Asís, donde se exhibe para la veneración de numerosos fieles de todo el mundo.

Los milagros de San Carlo Acutis

Fue beatificado el 10 de octubre de 2020 en la basílica de San Francisco de Asís y el 23 de mayo se conoció que el Papa Francisco había firmado el decreto para su canonización.

La Congregación para las Causas de los Santos reconoció como milagro necesario para su beatificación la curación, considerada inexplicable por algunos expertos, ocurrida el 12 de octubre de 2013 en Campo Grande en Brasil, donde vivía un niño nacido en 2010 con una malformación congénita del páncreas.

El segundo milagro para su canonización está relacionado con una mujer de Costa Rica, que en julio de 2022 peregrinó a la tumba de Acutis, en Asís, para rezar por la curación de su hija, que había sufrido un grave traumatismo craneal tras caerse de su bicicleta.

Una joven estudiante de Florencia, Valeria, sufrió un traumatismo craneoencefálico y los médicos le dieron muy pocas posibilidades de sobrevivir. Su madre Liliana peregrinó hasta la tumba de Carlo para orar por su ayuda y ese mismo día, su hija comenzó a respirar por sí sola.

Historia de Constanza Bello Caipillán y Agencia EFE

BiobioChile

​

