Punta Arenas,
7 de septiembre de 2025

BANCADA UDI PIDE A BORIC EXCLUIR A ELIZALDE DE NEGOCIACIÓN POR MULTA EN VOTO OBLIGATORIO: "HA INTENTADO SOCAVAR EL PROCESO"

​ ​ Los diputados destacaron, en tanto, la labor de la ministra de la Segpres, Macarena Lobos. ​

file_20250907143758

Tras acusar "intervencionismo electoral", la bancada UDI solicitó al presidente Gabriel Boric excluir al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, de la negociación por multa en torno al voto obligatorio.

A través de un comunicado, los diputados Felipe Donoso y Juan Manuel Fuenzalida emplazaron al Mandatario a remover de las conversaciones "a quien permanentemente ha intentado socavar el actual proceso".

"Si el Presidente Boric, tal como lo dijo esta semana, está realmente comprometido con que el voto obligatorio en nuestro país sea una realidad y no letra muerta, no puede permitir que siga en la negociación un ministro, como Álvaro Elizalde, que se ha dedicado permanentemente a atentar contra la participación de los ciudadanos extranjeros", señalaron los parlamentarios.

Agregaron que "desde un comienzo que nosotros hemos planteado que sí estamos abiertos a discutir y legislar sobre este asunto, pero no en medio de un proceso electoral que ya está en curso. Sin embargo, el ministro del Interior ha persistido hasta el último minuto por sacar a ciudadanos del padrón y evitar que puedan participar de este proceso, lo que no es más que un intento de intervencionismo electoral de su parte".

Por lo mismo, dice la misiva, pese a que el acuerdo anunciado esta semana por la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, y la presidencia de la Cámara de Diputados no se concretó, los integrantes de la bancada UDI insistieron en la necesidad de que el Ejecutivo y el presidente Boric respalden el rol que ha desempeñado Lobos.

Lo anterior, con el objetivo de "evitar" que el proyecto se termine entrampando en el Senado y finalmente las elecciones de noviembre se lleven a cabo sin ningún tipo de sanción económica, lo que a juicio de ellos "podría afectar de manera muy grave la legitimidad del proceso".

"Lo que tiene que hacer el Presidente Boric es dejar de lado los cálculos políticos y las conveniencias electorales de su sector, para así hacer cumplir las normas constitucionales y que el voto obligatorio sea una realidad. Y lamentablemente, en ese camino no ha estado Elizalde, quien permanentemente ha intentado socavar el actual proceso. En cambio, la ministra Lobos sí se ha mostrado comprometida a que se respete la Constitución y es ella quien debería liderar las negociaciones", concluyeron.


Fuente: Emol.com


ENAP CREA NUEVA LÍNEA DE NEGOCIO LOGÍSTICO PARA IMPULSAR LA EFICIENCIA Y RENTABILIDAD DE SUS ACTIVOS

Como primer paso, la empresa conformó una nueva gerencia que concentra la operación de los más de US$ 3.000 millones en activos logísticos con que cuenta.


Como primer paso, la empresa conformó una nueva gerencia que concentra la operación de los más de US$ 3.000 millones en activos logísticos con que cuenta.


ESTUDIANTES DEL SLEP MAGALLANES RINDIERON HOMENAJE A LA PATRIA CON “CUECAZO” MASIVO

Lancha-científica-Karpuj-de-fondo-refugio-Risopatrón-INACH__-en-caleta-Coppermine-isla-Robert-H

LA ANTÁRTICA AL DESNUDO: EL PRIMER ISAES EN LATINOAMÉRICA

WhatsApp Image 2025-09-04 at 4

"CARABINEROS AL FIN DEL MUNDO" CONMEMORÓ EL DÍA DEL SUBOFICIAL MAYOR Y ABORDÓ HALLAZGOS EN PARQUE NACIONAL YENDEGAIA

