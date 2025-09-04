Punta Arenas,
4 de septiembre de 2025

¿POR QUÉ CELEBRAMOS EL 18 DE SEPTIEMBRE? ¿SE HA PERDIDO UN POCO EL NORTE DE ESTAA FECHA? PREGUNTAS QUE SE COMPATIERON EN ESTE NUEVO CAPITULO DE "CONVERSANDO CON CRISTINA"

Conversando con Cristina

​En una nueva edición del programa “Conversando con Cristina”, transmitido hoy por las pantallas de Polar Comunicaciones, la conductora Cristina Mancilla recibió a la educadora Cecilia Feliu para dialogar en torno a una de las fechas más significativas para nuestro país: el 18 de septiembre. 

 La conversación giró en torno a por qué los chilenos celebramos esta fecha, repasando los hitos históricos que marcaron el proceso de independencia y la conformación de la Primera Junta Nacional de Gobierno en 1810. La invitada destacó el valor de los personajes que hicieron posible este acontecimiento, como Mateo de Toro y Zambrano, Juan Martínez de Rozas y otros protagonistas que impulsaron el inicio de la vida independiente de Chile. 

 Durante el espacio, ambas enfatizaron la importancia de mantener viva la memoria histórica, transmitiendo a las nuevas generaciones el sentido de estas celebraciones, no solo como fiestas tradicionales, sino como un reconocimiento a quienes sentaron las bases de la nación. 

 El programa cerró con la invitación a reflexionar sobre la relevancia de estas fechas en la identidad nacional y el rol de la educación en fortalecer el conocimiento de la historia patria.



"CARABINEROS AL FIN DEL MUNDO" CONMEMORÓ EL DÍA DEL SUBOFICIAL MAYOR Y ABORDÓ HALLAZGOS EN PARQUE NACIONAL YENDEGAIA

ENAP MAGALLANES PARTICIPA EN SEMINARIO EMPRESARIAL Y RENUEVA CONVENIO CON LICEO INDUSTRIAL DE PUNTA ARENAS

​La empresa tuvo representantes en “Magallanes 360”, donde fueron abordados temas claves para el futuro de la región austral. Además, la estatal continúa generando espacios de intercambio de experiencias laborales con estudiantes.

INTENTÓ ATROPELLAR A CONDUCTOR TRAS DISCUSIÓN POR CHOQUE EN PUNTA ARENAS

INTENTÓ ATROPELLAR A CONDUCTOR TRAS DISCUSIÓN POR CHOQUE EN PUNTA ARENAS

EN MAGALLANES: MÁS DE 25 MIL PENSIONADAS Y PENSIONADOS RECIBIRÁN EL AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS

MUNICIPIO ENTREGA NUEVAS SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES SOCIALES

