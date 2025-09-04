¿POR QUÉ CELEBRAMOS EL 18 DE SEPTIEMBRE? ¿SE HA PERDIDO UN POCO EL NORTE DE ESTAA FECHA? PREGUNTAS QUE SE COMPATIERON EN ESTE NUEVO CAPITULO DE "CONVERSANDO CON CRISTINA"

​En una nueva edición del programa “Conversando con Cristina”, transmitido hoy por las pantallas de Polar Comunicaciones, la conductora Cristina Mancilla recibió a la educadora Cecilia Feliu para dialogar en torno a una de las fechas más significativas para nuestro país: el 18 de septiembre.

La conversación giró en torno a por qué los chilenos celebramos esta fecha, repasando los hitos históricos que marcaron el proceso de independencia y la conformación de la Primera Junta Nacional de Gobierno en 1810. La invitada destacó el valor de los personajes que hicieron posible este acontecimiento, como Mateo de Toro y Zambrano, Juan Martínez de Rozas y otros protagonistas que impulsaron el inicio de la vida independiente de Chile.

Durante el espacio, ambas enfatizaron la importancia de mantener viva la memoria histórica, transmitiendo a las nuevas generaciones el sentido de estas celebraciones, no solo como fiestas tradicionales, sino como un reconocimiento a quienes sentaron las bases de la nación.

El programa cerró con la invitación a reflexionar sobre la relevancia de estas fechas en la identidad nacional y el rol de la educación en fortalecer el conocimiento de la historia patria.







