ALCALDES DE TIERRA DEL FUEGO AVANZAN EN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA

​En la provincia de Tierra del Fuego se llevó a cabo una importante reunión entre los alcaldes de Porvenir, Primavera y Timaukel, con el objetivo de revisar y fortalecer un convenio de colaboración que permita potenciar el desarrollo, bienestar y calidad de vida de los habitantes de estas tres comunas.



El encuentro contó con la presencia de profesionales de las áreas de control y jurídicas, quienes aportaron en la redacción de un instrumento formal que busca transformarse en una herramienta sólida para atender las necesidades locales y regionales.



Visión desde Porvenir: cooperación para el desarrollo

El alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, destacó la relevancia del encuentro y el compromiso de los equipos técnicos:



“Hoy nos reunimos con los alcaldes de Primavera y Timaukel para trabajar un convenio de colaboración que permita el desarrollo y el bienestar de nuestros habitantes. Esta reunión contó también con la participación de profesionales de control y jurídicos, con quienes estamos elaborando un convenio que nos brinde una herramienta potente para el desarrollo de nuestras comunas y de la provincia de Tierra del Fuego”.



Aporte de Primavera: pertinencia y respuesta a las necesidades

Por su parte, la alcaldesa de Primavera, Karina Fernández Marín, subrayó la importancia de que este acuerdo sea pertinente y responda a los requerimientos de la ciudadanía:



“Este trabajo colaborativo nos permitirá mejorar el convenio vigente considerando las tres comunas de la provincia. Esperamos que pueda responder a requerimientos y necesidades de la comunidad de Tierra del Fuego, en materias de emergencia, salud, social y fomento productivo. La meta es que este esfuerzo tenga frutos para toda la provincia”.



Perspectiva de Timaukel: apoyo y fortalecimiento mutuo

Finalmente, el alcalde de Timaukel, Luis Barria, valoró los beneficios que este convenio puede traer a su comuna, especialmente en ámbitos donde requieren mayor apoyo:



“Estamos revisando el convenio de colaboración con las comunas de Primavera y Porvenir, viendo la posibilidad de ampliarlo a más áreas que son necesidades comunes de la isla. Salimos muy contentos porque podremos avanzar en temas médicos, maquinaria, arreglos de caminos y capacitaciones. Como municipio pequeño necesitamos mucho más la ayuda de Porvenir, pero esta colaboración nos fortalece y nos tiene muy felices”.



Un paso firme hacia el fortalecimiento provincial

Con este encuentro, las autoridades comunales de Tierra del Fuego buscan consolidar una agenda común de cooperación que favorezca a los habitantes de toda la provincia, poniendo en el centro la salud, la infraestructura, la capacitación y el fomento productivo.



Este convenio, en vías de perfeccionamiento, representa un paso clave hacia la integración territorial y el fortalecimiento de la vida comunitaria en una de las zonas más australes de Chile.









