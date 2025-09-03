Punta Arenas,
3 de septiembre de 2025

SENADOR KUSANOVIC SE REÚNE CON DIRECTORA DEL SERVICIO DE SALUD MAGALLANES PARA ANALIZAR PRIORIDADES REGIONALES EN EL PRESUPUESTO DE 2026

​El parlamentario destacó la gestión de la directora, Verónica Yáñez, y el trabajo de su equipo, quienes han impulsado soluciones que permitirán agilizar la puesta en marcha de la unidad de diálisis en Porvenir.

​En el marco de su semana territorial, el senador Alejandro Kusanovic sostuvo una reunión con la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, y parte de su equipo, instancia en la que se abordaron las principales necesidades de la población en materia de salud. Durante el encuentro se analizó la situación presupuestaria del Servicio, poniendo especial atención en los factores que han generado un gasto adicional y en las medidas de ahorro y eficiencia implementadas este año.

 
En ese contexto, se revisó la proyección del Servicio de Salud para el próximo año ante el eventual ingreso y discusión de la Ley de Presupuestos 2026 en el Congreso Nacional, oportunidad en la que el parlamentario comprometió su apoyo para defender los recursos que se requieren en la región.

 
En la reunión, también se expusieron los avances y gestiones realizadas por el Servicio de Salud para acelerar la concreción de la unidad de diálisis en la provincia de Tierra del Fuego, que funcionará en el Hospital de Porvenir. Gracias al trabajo de habilitación de dependencias del recinto y la capacitación de su personal de salud, se espera que esta unidad pueda entrar en operación a fines de este año, contando con los sillones y equipamiento necesarios para atender a los pacientes de la provincia.

 
Al respecto, Kusanovic, agradecio las gestiones realizadas por la directora y su equipo, destacando el impacto positivo que tendrá este avance en la calidad de vida de los habitantes de la zona, manifestando que: “muchos esperan contar con millonarios recursos para que se hagan las cosas, pero este caso demuestra que, con voluntad, creatividad y un arduo trabajo se pueden lograr los objetivos, se pueden encontrar soluciones económicas y rápidas. Por eso felicito a la directora que gracias a sus gestiones se podrá concretar pronto la esperada unidad de diálisis para los pacientes de Tierra del Fuego, para que no tengan que viajar hasta Punta Arenas para recibir su tratamiento” concluyo.



NUEVA DIRECTORA ASUME EL LIDERAZGO DEL PROGRAMA FAMILIAS DE ACOGIDA DE PUERTO NATALES

OS7 MAGALLANES INCAUTA COCAÍNA Y DETIENE A TRES EXTRANJEROS EN PUNTA ARENAS

​Tras un control vehicular, Carabineros logró intervenir dos domicilios vinculados al tráfico de drogas.

INICIA EL AUMENTO DE LA PGU PARA MÁS DE 3.300 PENSIONADOS/AS MAYORES DE 82 AÑOS EN MAGALLANES

INTERVENCIÓN ESCÉNICA “CARTOGRAFÍA DE UNA RESISTENCIA” SE PRESENTARÁ ESTE JUEVES EN EL ESTADIO FISCAL

A 109 AÑOS DEL RESCATE DEL "ENDURANCE": HOMENAJE DE LA ARMADA DE CHILE EN PUNTA ARENAS

INGRID CORTÉS COMPARTE EXPERIENCIA DEL EMPRENDIMIENTO “ARAÑITA DE LA PATAGONIA” EN LA FERIA ANTÁRTICA DE ISAES 2025

