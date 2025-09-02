EXITOSA SESIÓN GRUPAL DEL PROGRAMA VÍNCULOS EN PORVENIR

​El martes 26 de agosto se llevó a cabo la sesión grupal del Programa Vínculos, en sus versiones 18 y 19, instancia que reunió a más de 36 personas mayores de la comuna, contando además con la presencia del asistente técnico de SENAMA, don José Ilnao.



Información y aprendizaje para las personas mayores



Durante la jornada, la nutricionista Paulina Quezada del Hospital Comunitario de Porvenir presentó una charla informativa sobre el Programa de Alimentación Complementaria para Adultos Mayores (PACAM), destacando la importancia de una dieta saludable y recordando que se entregan gratuitamente en los centros de salud una fórmula de bebida láctea en polvo y dos cremas instantáneas a base de cereales y leguminosas.



También se realizó una exposición del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas (PESPI), a cargo de la terapeuta Edith Carrasco y la facilitadora Flor Ayan, quienes enseñaron a los presentes sobre el uso terapéutico de plantas y hierbas medicinales y su relación con los saberes ancestrales que complementan la medicina tradicional.



Espacio de encuentro y convivencia



La actividad incluyó una once de camaradería, que permitió a los asistentes compartir con vecinos y amigos, intercambiar experiencias y resolver dudas. Al cierre, se degustaron preparaciones hechas con los alimentos del PACAM y se entregaron muestras de hierbas medicinales, lo que fue muy bien recibido por los participantes.



Fomento de la participación activa



Esta sesión se enmarca en las orientaciones metodológicas del Programa Vínculos 2025, que buscan promover que las personas mayores participen activamente en su comunidad y fortalezcan sus redes de apoyo.



Los asistentes agradecieron la instancia, valorando el aprendizaje, el esparcimiento y la oportunidad de vinculación con sus pares, finalizando la jornada con gran entusiasmo.





