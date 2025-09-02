Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

2 de septiembre de 2025

EXITOSA SESIÓN GRUPAL DEL PROGRAMA VÍNCULOS EN PORVENIR

​La actividad incluyó una once de camaradería, que permitió a los asistentes compartir con vecinos y amigos, intercambiar experiencias y resolver dudas.

pgmvinculos

​El martes 26 de agosto se llevó a cabo la sesión grupal del Programa Vínculos, en sus versiones 18 y 19, instancia que reunió a más de 36 personas mayores de la comuna, contando además con la presencia del asistente técnico de SENAMA, don José Ilnao.

Información y aprendizaje para las personas mayores

Durante la jornada, la nutricionista Paulina Quezada del Hospital Comunitario de Porvenir presentó una charla informativa sobre el Programa de Alimentación Complementaria para Adultos Mayores (PACAM), destacando la importancia de una dieta saludable y recordando que se entregan gratuitamente en los centros de salud una fórmula de bebida láctea en polvo y dos cremas instantáneas a base de cereales y leguminosas.

También se realizó una exposición del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas (PESPI), a cargo de la terapeuta Edith Carrasco y la facilitadora Flor Ayan, quienes enseñaron a los presentes sobre el uso terapéutico de plantas y hierbas medicinales y su relación con los saberes ancestrales que complementan la medicina tradicional.

Espacio de encuentro y convivencia

La actividad incluyó una once de camaradería, que permitió a los asistentes compartir con vecinos y amigos, intercambiar experiencias y resolver dudas. Al cierre, se degustaron preparaciones hechas con los alimentos del PACAM y se entregaron muestras de hierbas medicinales, lo que fue muy bien recibido por los participantes.

Fomento de la participación activa

Esta sesión se enmarca en las orientaciones metodológicas del Programa Vínculos 2025, que buscan promover que las personas mayores participen activamente en su comunidad y fortalezcan sus redes de apoyo.

Los asistentes agradecieron la instancia, valorando el aprendizaje, el esparcimiento y la oportunidad de vinculación con sus pares, finalizando la jornada con gran entusiasmo.


cvtnatales

GOBIERNO DA INICIO A PROYECTO DE CONSERVACIÓN AL CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS I EN PUERTO NATALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

SLEP MAGALLANES CONVOCÓ A CONFERENCIA ANUAL DE DIRECTORES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA PARA AVANZAR EN MEJORAS EDUCATIVAS

Leer Más

​La jornada tuvo como objetivos centrales analizar el estado de avance del Plan Estratégico Local, proponiendo mejoras al diseño y a la prestación del apoyo técnico-pedagógico que entrega el Servicio Local a los establecimientos y sus equipos, fortaleciendo así la mejora continua y la calidad de la educación pública en Magallanes.

​La jornada tuvo como objetivos centrales analizar el estado de avance del Plan Estratégico Local, proponiendo mejoras al diseño y a la prestación del apoyo técnico-pedagógico que entrega el Servicio Local a los establecimientos y sus equipos, fortaleciendo así la mejora continua y la calidad de la educación pública en Magallanes.

directoresslepmagallanes
nuestrospodcast
bianchodiputadi

PASA AL SENADO PROYECTO DEL DIPUTADO BIANCHI QUE ENDURECE LAS SANCIONES POR EVASIÓN Y AUMENTA LA FISCALIZACIÓN EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
bianchodiputadi

PASA AL SENADO PROYECTO DEL DIPUTADO BIANCHI QUE ENDURECE LAS SANCIONES POR EVASIÓN Y AUMENTA LA FISCALIZACIÓN EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
Reunión SAG IM PUQ 1

SAG MAGALLANES Y MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS AVANZAN EN TRABAJO CONJUNTO POR LA PROBLEMÁTICA DE EQUINOS EN LA VÍA PÚBLICA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas