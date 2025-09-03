Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

3 de septiembre de 2025

CRISTÓBAL VALENZUELA PRESENTÓ EN POLAR COMUNICACIONES DETALLES DEL LIBRO ILUSTRADO “AKÓNINEK”

Buenos días región.

akoninek

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el autor Cristóbal Valenzuela conversó sobre la reciente publicación de su libro ilustrado “Akóninek”.

La obra es el resultado de un proyecto adjudicado por el municipio de Laguna Blanca y financiado por el Gobierno Regional de Magallanes, con el propósito de rescatar y difundir elementos patrimoniales y culturales a través de un formato atractivo para distintos públicos.

Durante la entrevista, Valenzuela destacó la relevancia de iniciativas que promueven la identidad local y la memoria de las comunidades, subrayando el valor de que instituciones y financiamiento regional permitan materializar proyectos de esta naturaleza.

La presentación del libro busca acercar a la ciudadanía a una propuesta literaria e ilustrada que invita a la reflexión sobre el patrimonio cultural de Magallanes y el aporte de la creación artística a la educación y la difusión cultural en la región.


encuentrosatemporales

“ENCUENTROS ATEMPORALES” AVANZA EN MAGALLANES COMO MODELO DE ARTICULACIÓN CULTURAL Y TERRITORIAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

TRANSPORTISTAS INICIAN CARAVANA DE 3.200 KILÓMETROS PARA EXIGIR RUTA AUSTRAL

Leer Más

​La iniciativa busca entregar en La Moneda una carta firmada por autoridades de Magallanes, Aysén y Los Lagos, solicitando la habilitación definitiva de la Carretera Austral como corredor de abastecimiento.

​La iniciativa busca entregar en La Moneda una carta firmada por autoridades de Magallanes, Aysén y Los Lagos, solicitando la habilitación definitiva de la Carretera Austral como corredor de abastecimiento.

UNIENDO CHILE X CHILE (4)
nuestrospodcast
jornadacancer

SEGUNDA JORNADA REGIONAL DE CÁNCER REFUERZA LA COORDINACIÓN DE LA RED ONCOLÓGICA EN MAGALLANES CON FOCO EN EL CÁNCER DE MAMA

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Consejero Regional Rodolfo Cardenas (3)

CONSEJERO CÁRDENAS ADVIERTE IMPACTO DE RECORTE PRESUPUESTARIO QUE ALCANZARÍA 1,9% EN MAGALLANES

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
kusanovicssm

SENADOR KUSANOVIC SE REÚNE CON DIRECTORA DEL SERVICIO DE SALUD MAGALLANES PARA ANALIZAR PRIORIDADES REGIONALES EN EL PRESUPUESTO DE 2026

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
alejandrogoickarmelic

ALEJANDRO GOIC KARMELIC ¡VIVE EN CRISTO!

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas