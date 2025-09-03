CRISTÓBAL VALENZUELA PRESENTÓ EN POLAR COMUNICACIONES DETALLES DEL LIBRO ILUSTRADO “AKÓNINEK”

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el autor Cristóbal Valenzuela conversó sobre la reciente publicación de su libro ilustrado “Akóninek”.

La obra es el resultado de un proyecto adjudicado por el municipio de Laguna Blanca y financiado por el Gobierno Regional de Magallanes, con el propósito de rescatar y difundir elementos patrimoniales y culturales a través de un formato atractivo para distintos públicos.

Durante la entrevista, Valenzuela destacó la relevancia de iniciativas que promueven la identidad local y la memoria de las comunidades, subrayando el valor de que instituciones y financiamiento regional permitan materializar proyectos de esta naturaleza.

La presentación del libro busca acercar a la ciudadanía a una propuesta literaria e ilustrada que invita a la reflexión sobre el patrimonio cultural de Magallanes y el aporte de la creación artística a la educación y la difusión cultural en la región.



