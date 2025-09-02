Punta Arenas,
2 de septiembre de 2025

JUEZ DE PUNTA ARENAS JAIME ÁLVAREZ ASTETE FUE NOMBRADO FISCAL JUDICIAL DE LA CORTE DE COYHAIQUE

​El magistrado Álvarez Astete fue nombrado -mediante decreto presidencial- fiscal judicial del tribunal de alzada de Coyhaique, en la vacante producida por el cese de funciones de Gerardo Rojas Donat.

comision libertad condicional

El magistrado Álvarez Astete fue nombrado -mediante decreto presidencial- fiscal judicial del tribunal de alzada de Coyhaique, en la vacante producida por el cese de funciones de Gerardo Rojas Donat.

“Nos alegramos de este nuevo desafío que asume el magistrado Álvarez Astete como fiscal judicial en la Corte de Coyhaique, un ascenso merecido tras una extensa carrera de más de dos décadas dedicada a la justicia penal en Magallanes”, señaló el presidente del tribunal de alzada de Punta Arenas, Marcos Kusanovic Antinopai.

El magistrado Álvarez Astete ingresó al Poder Judicial en 1995 como oficial segundo en el 18° Juzgado del Crimen de Santiago. En 1998 fue nombrado secretario del Juzgado de Letras de Combarbalá, mismo cargo que en 1999 asumió en el Juzgado de Letras de Cañete, y en 2000 fue designado como juez de Garantía de Ovalle.

Jaime Álvarez Astete arribó a Magallanes en 2002 como juez de Garantía de Punta Arenas y desde 2014 ha ejercido como juez del Tribunal Oral en lo Penal de la capital regional y, además, ha sido ministro suplente de la Corte de Apelaciones en variadas ocasiones. 


Directora regional SernamEG Pamela Leiva

SERNAMEG MAGALLANES VALORA FALLO JUDICIAL QUE SENTENCIÓ A CINCO AÑOS DE PRESIDIO A AUTOR DE VIOLENCIA DE GÉNERO

HOSPITAL DE NATALES TENDRÁ NUEVOS Y MEJORADOS EQUIPOS PARA TRATAR A MÁS DE 20 MIL USUARIOS DE LA PROVINCIA

​De acuerdo a la información del proyecto, los 16 equipos a renovar cumplieron su vida útil (10 años de antigüedad tiene el equipo de Rayos X y ocho los demás).

​De acuerdo a la información del proyecto, los 16 equipos a renovar cumplieron su vida útil (10 años de antigüedad tiene el equipo de Rayos X y ocho los demás).

MAS DE TRESCIENTAS PROPUESTAS DE TODO CHILE FUERON RECIBIDAS PARA LA FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR 2025

tribunales-1

TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A 12 AÑOS DE PRESIDIO EFECTIVO A AUTOR DE HOMICIDIO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

120 AÑOS DE HISTORIA DEL LICEO DE HOMBRES DE PUNTA ARENAS EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

