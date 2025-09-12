Punta Arenas,
12 de septiembre de 2025

ESTUDIANTES SECUNDARIOS PARTICIPARON EN INTERVENCIÓN ESCÉNICA “CARTOGRAFÍA DE UNA RESISTENCIA” CONVOCADA POR LA CORPORACIÓN ESTADIO FISCAL MEMORIA REGIONAL

​En los camarines del Estadio Fiscal Punta Arenas

Estudiantes en intervención

​ El pasado 4 de septiembre, fecha en que se insta a conmemorar la democracia en Chile, la Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional y la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio convocaron a la comunidad en general y a estudiantes secundarios en particular, a participar en la exhibición de la intervención escénica “Cartografía de una Resistencia”. La acción artística es parte de una iniciativa mayor que busca poner en valor el Sitio de Memoria, denominada "Estadio Fiscal de Punta Arenas: El Arte como dispositivo de Memoria y Pedagogía". Dicha iniciativa es realizada gracias al Programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

“Cartografía de una Resistencia” fue presentada al interior de los camarines del Estadio Fiscal, recinto que fue utilizado como centro de detención y torturas tras el golpe de Estado. Contó con las interpretaciones de la actriz Nitzamé Mayorga Gallardo, el actor regional Juan Aro, el bailarín Ariel Oyarzún y el testimonio del sobreviviente René Vásquez –quien tenía solo 15 años cuando fue detenido y llevado a los camarines del Estadio Fiscal. Asistieron estudiantes del Instituto Superior de Comercio “José Menéndez” y la Escuela Pedro Pablo Lemaitre. Jairismar Pérez Rodríguez, estudiante del 3ro medio B de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre comentó acerca de la experiencia: “a partir de esta experiencia, que vimos una representación de las torturas y todo lo que pasó se pudo concientizar más a las personas y a uno como joven sobre lo que pasaron personas también de nuestra edad, en otros tiempos, y hace que uno se sienta afortunada de lo que tiene uno ahora y promueve la concientización para estos temas”, reflexiona la joven estudiante.

Junto a la intervención escénica, las y los estudiantes participaron de un espacio de conversación con sobrevivientes del Estadio Fiscal y profesionales del INDH Magallanes.



psicologahcn

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES REALIZARÁ NUEVO ENCUENTRO PARA CUIDADORES ESTE 25 DE SEPTIEMBRE

CORTE DE PUNTA ARENAS DECLARA PROCEDENTE SOLICITAR A BOLIVIA EXTRADICIÓN DE IMPUTADO POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD CON RESULTADO DE MUERTE

Leer Más

​La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió hoy -viernes 12 de septiembre- la solicitud formulada por el Ministerio Público y declaró procedente pedir a Bolivia la extradición activa y detención previa de Benjamín Ignacio Díaz Foretich, imputado como autor de los delitos consumados de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y darse a la fuga del lugar del accidente sin prestar ayuda ni dar cuenta a la autoridad. Ilícitos perpetrados el 23 de mayo pasado, en la ciudad.

​La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió hoy -viernes 12 de septiembre- la solicitud formulada por el Ministerio Público y declaró procedente pedir a Bolivia la extradición activa y detención previa de Benjamín Ignacio Díaz Foretich, imputado como autor de los delitos consumados de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y darse a la fuga del lugar del accidente sin prestar ayuda ni dar cuenta a la autoridad. Ilícitos perpetrados el 23 de mayo pasado, en la ciudad.

AUTORIDADES LANZAN PLAN “18 SEGURO” CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN, LA FISCALIZACIÓN Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS

riña

RIÑA EN PUNTA ARENAS DEJA UN HERIDO CON ARMA BLANCA Y DOS CARABINEROS LESIONADOS

Durruty EP

SELLO MAGALLÁNICO EOLO PRODUCCIONES PUBLICA EP "ESPEJO AZUL" DE DURRUTY

