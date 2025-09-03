CORAZÓN BARCO: POESÍA, VISUALIDAD Y PERFORMANCE EN PUNTA ARENAS ESTE 6 DE SEPTIEMBRE

El próximo sábado 6 de septiembre se realizará en Punta Arenas la primera muestra abierta del proyecto Corazón Barco: Laboratorios de Poesía y Narrativas Visuales del Territorio, iniciativa adjudicada por la artista visual y profesora Natalia Sánchez Zamorano y financiada por el Fondo del Libro y la Lectura 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La jornada se desarrollará entre las 18.00 y las 21.00 horas en el Espacio Comunitario La Idea (Mejicana #252), e incluirá un recital de poesía, una exposición de poesía visual y una performance de narración oral, donde se presentarán los procesos y resultados de los talleres realizados desde mayo hasta agosto.

El proyecto Corazón Barco surge a partir del libro homónimo de la escritora Roxana Palma, y se ha convertido en una plataforma de encuentro creativo que integra tres talleres:

Escritura poética , dirigido por Roxana Palma .

Poesía visual , a cargo de Natalia Sánchez Zamorano .

Expresión y performatividad oral, facilitado por el actor Andrés Guzmán.

A través de estas instancias, se busca generar un cruce entre palabra, imagen y cuerpo, explorando nuevas formas de narrar el habitar austral desde una perspectiva crítica y sensible frente a la memoria, la identidad y las problemáticas socioambientales.

La muestra de septiembre será la primera de una serie de actividades que se extenderán con itinerancias regionales en Porvenir, Puerto Natales y Puerto Williams, para finalmente culminar con la publicación de una antología poética y performativa, que reunirá las escrituras y creaciones de los y las participantes de la región

La Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Luis Navarro Almonacid, invita a la comunidad a asistir y ser parte de esta experiencia cultural.

Entrada liberada.

📍 Espacio Comunitario La Idea – Mejicana #252, Punta Arenas

📅 Sábado 06 de septiembre, 18.00 a 21.00 hrs

