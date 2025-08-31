LA TASA DE DESOCUPACIÓN EN LA REGIÓN DE MAGALLANES FUE 6,7% EN EL TRIMESTRE MAYO – JULIO DE 2025

En 6,7% se ubicó la tasa de desocupación en la Región de Magallanes durante el trimestre mayo – julio de 2025 (MJJ 2025), de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).



La cifra significó un ascenso de 0,8 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, debido a que el alza de la fuerza de trabajo (3,4%) fue mayor a la presentada por las personas ocupadas (2,5%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 17,7%.



Respecto al mismo período del año anterior, las tasas de participación y de ocupación se situaron en 67,7% y 63,2%, creciendo 1,6 pp. y 1,0 pp., respectivamente. Por otra parte, la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 4,0%, influida únicamente por personas inactivas habituales (-9,7%).



En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 7,6%, con un incremento de 1,0 pp. en doce meses; mientras que, en los hombres, la tasa de desocupación fue 6,0%, con un alza de 0,6 pp. en el mismo período.



Alza de personas ocupadas

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas experimentó un crecimiento de 2,5%, incididas tanto por las mujeres (4,0%) como por los hombres (1,5%).



Los sectores que más contribuyeron al aumento de la población ocupada fueron actividades de salud (25,4%), construcción (16,0%) y administración pública (16,6%); mientras que, por categoría ocupacional, el alza se observó principalmente en las personas asalariadas formales (6,8%) y asalariadas informales (3,9%).



Informalidad

La tasa de ocupación informal se ubicó en 19,8%, con un alza de 0,2 pp. en un año. Las personas ocupadas informales aumentaron 3,5%, incididas tanto por las mujeres (6,1%) como por los hombres (1,0%).



Indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo

La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó 16,2%, con un incremento de 2,0 pp. en el período. En los hombres se situó en 13,8% y en las mujeres, en 19,2%. La brecha de género fue 5,4 pp.





