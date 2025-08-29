ALUMNOS DEL LICEO BICENTENARIO POLITÉCNICO LUIS CRUZ MARTÍNEZ DE PUERTO NATALES COMPETIRÁN EN LA FINAL NACIONAL DE TORNEO DE AUTOS PROPULSADOS POR HIDRÓGENO VERDE

​El H2 Grand Prix 2025, torneo de autos propulsados por hidrógeno verde, ya encendió motores rumbo a su final nacional, que se disputará entre el 2 y el 4 de septiembre en Santiago. La actividad que cuenta con el patrocinio del ministerio de Energía y con el apoyo de Colbún, se realizará en el marco de Hyvolution, la cumbre del hidrógeno verde (H2V).



La región de Magallanes dirá presente con el Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez de Puerto Natales, que competirá con el equipo Hydro-austral.



En total, 20 equipos de nueve regiones (Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes) participarán de esta iniciativa que forma parte del programa internacional H2 Grand Prix, orientado a la formación práctica en ciencia e ingeniería. Los estudiantes diseñan, construyen y compiten con vehículos a control remoto que funcionan con celdas de combustible de hidrógeno verde.



Con un marcado enfoque de género, el torneo garantiza la participación femenina en cada equipo, lo que cobra relevancia en especialidades técnicas como mecánica automotriz, mecánica industrial o electricidad, donde las mujeres aún son minoría. El equipo ganador representará a Chile en la final mundial, cuya sede será anunciada próximamente.



“Como Red de Liceos SOFOFA nos sentimos orgullosos de impulsar la participación de los alumnos de liceos técnicos profesionales de todo el país en esta competencia que trajimos a Chile en 2024 y que ha crecido gracias al compromiso y entusiasmo de estudiantes y profesores. En 2026 se ampliará también a establecimientos científico-humanistas”, señaló Pablo Kusnir, gerente general de la Corporación SOFOFA, quien acotó que modelos como estos articulan la demanda energética local, con la formación temprana de capital humano desde los aportes de la industria energética y el sector público.



“El H2 Grand Prix es mucho más que un torneo, es una oportunidad para acercar a los jóvenes a la investigación y al uso de energías renovables, convirtiéndolos en protagonistas de la transición energética. Queremos fortalecer sus competencias técnicas, pero también habilidades como la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, junto con el aprendizaje en sostenibilidad ambiental y energías limpias”, agregó.



Autoridades y programación de la final



Durante todo el año, los equipos trabajan junto a un docente/coach en el diseño, construcción y perfeccionamiento de sus autos, conformando grupos mixtos de pilotos y mecánicos.



La final nacional del H2 GP 2025 contará con la participación del ministro de Energía, Diego Pardow, y de la presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro. La agenda para las tres jornadas considera:



Martes 2 de septiembre: competencia de innovación energética, donde los equipos presentarán sus proyectos en 10 minutos ante un jurado especializado.

Miércoles 3 de septiembre: pruebas de eficiencia energética Colbún Energía y la tradicional carrera de pits.

Jueves 4 de septiembre: competencia Second Energy, en la que los autos deberán superar obstáculos y recorrer la mayor cantidad de vueltas en una hora, finalizando con la ceremonia de premiación.





