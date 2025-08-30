Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

30 de agosto de 2025

REFORMA DE PENSIONES: EMPLEADORES YA REALIZAN SUS PRIMEROS APORTES DEL 1 % DE LA COTIZACIÓN ADICIONAL

El IPS informa que ya está disponible el sistema para realizar las cotizaciones adicionales de la Reforma de Pensiones, para las remuneraciones de agosto. ​

am2

“Una Buena Noticia Para Chile: ¡Suben las pensiones!”, es el nombre de la campaña que impulsa el Gobierno para informar sobre los próximos beneficios de la Reforma de Pensiones. Para concretar estos beneficios, es fundamental el inicio de la cotización adicional del 1 % de cargo de los empleadores, lo que irá aumentando en los próximos años.

Así lo informa el Instituto de Previsión Social (IPS), dado que a partir del 21 de agosto se habilitó en la plataforma Previred la posibilidad de enterar los pagos de cotizaciones correspondientes a las remuneraciones de este mes, plazo que se extiende hasta el 13 de septiembre a las 13:45 horas. En este período ya se inició la obligatoriedad de la nueva cotización extra.

Cabe recordar que, de este 1 % adicional, un 0,1 % se destina a las cuentas de capitalización individual a través de las AFP y un 0,9 % al Seguro Social creado para mejorar las pensiones, recaudación que está a cargo del Instituto de Previsión Social.

Importante: qué deben saber los empleadores

1.     La declaración y pago de cotizaciones de este aporte adicional de cargo del empleador se realizará a través de Previred, en los mismos plazos habituales de pago de cotizaciones.

2.     Los plazos son hasta el día 10 del mes siguiente del pago de remuneraciones si se realiza de manera manual o hasta el día 13 de septiembre, a las 13:45 horas, si el pago es electrónico.

3.     MUY IMPORTANTE: Los empleadores que utilizan software de remuneraciones o cargan nóminas de trabajadores en el sitio de Previred, deben incorporar previamente los nuevos campos del Seguro Social en sus archivos de carga electrónica, según la información disponible en www.previred.com. En el caso de quienes digitan directamente en esta plataforma, los campos estarán disponibles para declarar y pagar la cotización adicional.

4.     Los nuevos campos que contemplará la declaración y pago de cotizaciones previsionales a partir de las remuneraciones de agosto son: casilla para ingresar la cotización para la Compensación por Diferencias de Expectativas de Vida; campo para indicar si la persona trabajadora tiene jornada laboral completa o parcial (es importante especificarlo); y sección para incluir la “Remuneración Imponible del Mes Anterior”, factor que el empleador deberá considerar para calcular el monto que deben pagar en caso de licencia médica de sus trabajadores.

Rol del IPS en la recaudación

El Instituto de Previsión Social tiene un papel clave en esta etapa, dado que es el organismo encargado de recaudar los aportes de los empleadores, a través de su proveedor Previred. “Muchos empleadores se han mantenido informados de esta nueva cotización y cómo hacerla. Sin embargo, es importante que quienes aún no lo hacen verifiquen la información sobre la nueva cotización de la Reforma de Pensiones, disponible en el sitio de Previred”, afirmó la directora regional del IPS, Gloria Marín Sepúlveda.

Más información para orientar a los empleadores

Están disponibles los sitios www.previred.com, www.chileatiende.cl, www.ips.gob.cl y www.lareformadepensiones.cl.


Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

REFORMA DE PENSIONES: EMPLEADORES YA REALIZAN SUS PRIMEROS APORTES DEL 1 % DE LA COTIZACIÓN ADICIONAL

Leer Más

El IPS informa que ya está disponible el sistema para realizar las cotizaciones adicionales de la Reforma de Pensiones, para las remuneraciones de agosto.


El IPS informa que ya está disponible el sistema para realizar las cotizaciones adicionales de la Reforma de Pensiones, para las remuneraciones de agosto.


am2
nuestrospodcast
carcel puq

MADRE OBTIENE UNA GRAN VICTORIA: TRIBUNAL ORDENA A GENDARMERÍA PERMITIR VISITAS DIARIAS A SU HIJO HOSPITALIZADO

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
carcel puq

MADRE OBTIENE UNA GRAN VICTORIA: TRIBUNAL ORDENA A GENDARMERÍA PERMITIR VISITAS DIARIAS A SU HIJO HOSPITALIZADO

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
ministroelizaldenatales

GOBIERNO INAUGURA NUEVAS OBRAS DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD EN TORRES DEL PAINE: RUTA Y-150 Y PUNTO DE POSADA EN CERRO CASTILLO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
MARÍA SOLEDAD ASTORGA 4

AUTORIDADES RECONOCEN LA TRAYECTORIA Y APORTE DE LA INGENIERA MAGALLÁNICA MARÍA SOLEDAD ASTORGA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.