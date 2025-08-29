MINISTRO ELIZALDE CONOCIÓ CAPACIDADES DE MAGALLANES PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, revistó las capacidades estratégicas de la Región de Magallanes para prevenir y enfrentar emergencias, en el marco del trabajo que desarrolla el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), dependiente de su cartera.

En el marco de su visita a la zona austral, el secretario de Estado se trasladó hasta la Base Aérea Bahía Catalina de la Fuerza Aérea de Chile, donde conoció los recursos tácticos y materiales que poseen las instituciones públicas y privadas que forman parte del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, las cuales actúan coordinadamente para gestionar de forma óptima la reacción ante eventuales catástrofes.

Reunión Senapred





A continuación, encabezó una reunión con la Mesa Técnica del Senapred, en la cual se revisó la estrategia que se llevará a cabo ante la temporada de incendios forestales 2024-2026, junto con analizar el estado de situación de las emergencias ocurridas durante el último año en la región. En ese contexto, el secretario de Estado destacó el compromiso de las autoridades locales en estas materias.

Al respecto, Elizalde destacó «el compromiso de las instituciones, se han hecho importantes inversiones. El Gobierno Regional ha permitido contar con recursos para dotar de mejores herramientas a las unidades tácticas y operativas que participan en las emergencias, tanto instituciones públicas como de carácter privado».

Seguidamente añadió que:

«el llamado que tenemos que hacer es actuar con responsabilidad, porque muchas veces una persona no avisa dónde va a estar, no cumple con las instrucciones cuando las condiciones climáticas no son las mejores, y cuando se pierde implica un despliegue significativo de parte de las instituciones. Por tanto, el llamado, en primer lugar, es actuar con responsabilidad«.

Asimismo, el titular de Interior, que ya ha liderado reuniones de este tipo en otras cinco regiones del país, recalcó que:

«Senapred ha desarrollado protocolos a nivel nacional para enfrentar distintos tipos de contingencias. Una que Chile ha enfrentado en los últimos años son, por ejemplo, los incendios forestales, mejorando las capacidades de anticipación y las capacidades de respuesta».

Fuente: infogate.cl

