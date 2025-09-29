Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

29 de septiembre de 2025

MUNICIPIO REFUERZA DESPLIEGUE POR EMERGENCIA DE VIENTO EN PUNTA ARENAS

​Equipos municipales recorrieron sectores críticos durante el fin de semana para prevenir riesgos y atender llamados.

EMERGENCIA POR VIENTO (6)

​La Municipalidad de Punta Arenas entregó un balance positivo respecto al trabajo desarrollado durante este fin de semana en el marco de la emergencia provocada por las fuertes rachas de viento que afectaron a la comuna, alcanzando hasta 100 kilómetros por hora.

Cerca de veinte funcionarios pertenecientes a las unidades de Operaciones, Seguridad Pública y Alumbrado Público se mantuvieron en servicio activo durante el domingo, desplegados en cinco móviles municipales, tres de Operaciones y dos de Seguridad Pública, para recorrer distintos puntos de la ciudad, atender llamados y reforzar la prevención de riesgos.

El alcalde Claudio Radonich destacó la labor de los equipos municipales y subrayó que este tipo de emergencias requieren un trabajo silencioso y constante. "Fueron 5 móviles y 14 funcionarios desplegados en los puntos críticos de la ciudad. El viento no solo afecta árboles con riesgo de caída, sino también cables y letreros que representan peligro. Hemos tenido que intervenir en estructuras de privados que no estaban seguras, como lonas publicitarias, que pueden provocar accidentes. Por eso pedimos a empresas y vecinos que adopten medidas para evitar incidentes", señaló la autoridad comunal.

Durante la jornada dominical, los equipos comenzaron con labores logísticas en apoyo al desfile de la Oración por Chile, actividad que se desarrolló con normalidad. Más tarde, ante el aumento de las rachas de viento, se intensificaron los patrullajes preventivos y se atendieron dos situaciones menores: el desprendimiento parcial de un cartel publicitario en Av. Costanera con O'Higgins, y cables a baja altura, caso derivado a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

Sonia Vargas, directora de Gestión de Riesgo de Desastres, recalcó la importancia del monitoreo permanente y de la prevención ciudadana. "El día domingo tuvimos entre 7 y 8 funcionarios desplegados en terreno, revisando puntos críticos y apoyando otras labores logísticas. En la tarde, cuando el viento se intensificó, reforzamos el despliegue en diferentes sectores de la comuna. Las emergencias no tienen día ni horario, y por eso insistimos en que la comunidad debe tomar los resguardos necesarios, considerando que vivimos en una región de viento", remarcó la funcionaria municipal.

De acuerdo con la información entregada por Senapred, las condiciones adversas continuarán durante la semana, con posibles tormentas eléctricas incluidas. Frente a este escenario, el municipio llamó a extremar las medidas de seguridad y a revisar estructuras en riesgo, con el fin de evitar situaciones que puedan derivar en accidentes.

"Quiero agradecer a nuestros funcionarios, que trabajaron todo el domingo y seguirán desplegados en los próximos días, siempre atentos a lo que pueda ocurrir", concluyó el alcalde Radonich.

EMERGENCIA POR VIENTO (6)

MUNICIPIO REFUERZA DESPLIEGUE POR EMERGENCIA DE VIENTO EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

UN 60% DE AVANCE PRESENTA LA NUEVA SEDE SOCIAL DE LA POBLACIÓN CHAPARRO

Leer Más

​El nuevo edificio ofrecerá un diseño de vanguardia y contará con oficinas, salas multiuso y más de 300 m² destinados al uso de la comunidad.

​El nuevo edificio ofrecerá un diseño de vanguardia y contará con oficinas, salas multiuso y más de 300 m² destinados al uso de la comunidad.

SD 6
nuestrospodcast
VISITA A CDP PUERTO NATALES5

RONDA INSPECTIVA EN TEMAS DE SEGURIDAD REALIZARON AUTORIDADES DE JUSTICIA EN EL CDP DE PUERTO NATALES

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
VISITA A CDP PUERTO NATALES5

RONDA INSPECTIVA EN TEMAS DE SEGURIDAD REALIZARON AUTORIDADES DE JUSTICIA EN EL CDP DE PUERTO NATALES

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
imagen 1 la memoria también se pinta

ESTUDIANTES DE PUNTA ARENAS CREAN OBRAS VISUALES INSPIRÁNDOSE EN LA MEMORIA HISTÓRICA DE CHILE Y EL MUNDO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Afiche Tercer Concurso de Cuentos

INVITAN A PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO DE CUENTOS PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [emai