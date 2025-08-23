SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL LANZA PRIMERA CONSULTA CIUDADANA PARTICIPATIVA

​El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil inició este lunes 18 de agosto su primera Consulta Ciudadana Participativa, un proceso que se extenderá hasta el 18 de septiembre y que busca recoger opiniones, percepciones y propuestas de la ciudadanía para fortalecer las políticas públicas en materia de reinserción social juvenil.



La convocatoria está dirigida a personas desde los 14 años, con el propósito de fomentar la transparencia institucional e incorporar a la ciudadanía como un actor activo en la construcción, evaluación y fiscalización de las políticas públicas.

Entre los temas que abordará la consulta destacan: la nueva política de intervención especializada, la coordinación entre instituciones públicas y la orientación de la gestión hacia los jóvenes atendidos, con miras a favorecer su reinserción social.



La directora nacional del Servicio, Rocío Faúndez, destacó la relevancia de este proceso: “Esta consulta buscamos abrir un espacio de diálogo amplio y transparente, donde la ciudadanía aporte directamente en la política pública a cargo de la reinserción social juvenil. Queremos recoger distintas miradas —desde el mundo académico, la sociedad civil, el sector privado, los funcionarios y los propios jóvenes— porque creemos firmemente que la reinserción es una tarea colectiva, que requiere el compromiso de todos y todas. Esta es una invitación a participar activamente en un proceso que busca fortalecer nuestro trabajo y asegurar mejores oportunidades para las y los jóvenes y adolescentes en el país”.



La Consulta Ciudadana estará disponible en línea hasta el 18 de septiembre en el sitio web reinsercionjuvenil.gob.cl.





