28 de agosto de 2025

EXITOSA PARTICIPACIÓN DE PORVENIR EN TORNEO DE TAEKWONDO REGIONAL

​Un total de 15 alumnos representaron a la comuna de Porvenir, demostrando no solo un alto nivel técnico en taekwondo, sino también valores fundamentales como el respeto, la perseverancia y el trabajo en equipo.

​Con gran entusiasmo y orgullo, la Academia de Taekwondo “Guerreros de Porvenir” retornó a Porvenir después de una destacada participación en el 8ª versión del Torneo Regional Open Kyung 2025, realizado en Punta Arenas. El encuentro fue organizado por la Academia “Kyung” el pasado domingo 24 de agosto de 2025.

 
Un total de 15 alumnos representaron a la comuna de Porvenir, demostrando no solo un alto nivel técnico en taekwondo, sino también valores fundamentales como el respeto, la perseverancia y el trabajo en equipo. Los deportistas compitieron en diversas categorías desde precompetitivo hasta senior.

 
El instructor de la academia, Gaspar Obreque Urra, destacó el desempeño de las y los alumnos y agradeció el compromiso de las familias, así como el apoyo recibido por parte de la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, que apoyó a la academia a través del subsidio marítimo, un beneficio que se entrega a las y los habitantes de la provincia para que puedan viajar hasta Punta Arenas en la barcaza de manera gratuita.

 
“La disponibilidad para colaborar con agrupaciones dedicadas al deporte y la cultura existe y se concreta a través del subsidio marítimo que es la manera en que el Estado puede brindar un aporte directo a niños, niñas y sus familias en instancias como esta. El deporte y la cultura son claves para la representación de nuestra provincia en el resto de la región y también para facilitar su desarrollo y la inclusión de nuestros habitantes”, señaló el delegado provincial, José Campos Prieto.

 
Una de las participantes destacadas fue, Agustina Silva Canales de 7 años, quien logró excelentes resultados, siendo destacada como mejor competidora en su categoría precompetitiva.

 
“Esta participación no solo fue una experiencia deportiva significativa, sino también una oportunidad para compartir con otras academias y continuar creciendo como comunidad”, señaló el instructor Obreque.

 
Así mismo, el instructor destacó la participación de: Matías Obreque; Albert Gutiérrez; Lincoyán Vallejos; Mirkko Aguilar; Damaris Ibarra; Diana Vásquez; Catalina Navarro; Iker Díaz; Elisa Farfán; Juan José Orellana; Mateo Laya; Renzo Herrera y Amparo Díaz.

 
El resultado de esta jornada confirma el crecimiento y proyección del taekwondo en Porvenir, motivando a seguir trabajando en el desarrollo integral de jóvenes deportistas.

Noticias
Relacionadas
PDI DE PUERTO NATALES CAPTURA A PRÓFUGO COLOMBIANO Y CONCRETA SU EXPULSIÓN

​Con el fin de dar cumplimiento de lo decretado por el Servicio Nacional de Migraciones, detectives materializaron la expulsión administrativa del sujeto, quien fue entregado a las autoridades de su país en el aeropuerto de Bogotá.

CORTE DE PUNTA ARENAS DESESTIMÓ ALZAR MEDIDAS CAUTELARES REALES SOBRE BIENES DE ABSUELTO EN JUICIO ORAL NO EJECUTORIADO

Noticias
Destacadas
“DEL BESO AL ESCUPO”: DANZA-TEATRO QUE DENUNCIA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN PUNTA ARENAS

SERNAMEG ASEGURA CONTINUIDAD DEL CENTRO DE LAS MUJERES DE PUERTO NATALES

EN EX CASA DEL REGIMIENTO PUDETO BUSCAN CREAR PRIMER MUSEO DEL DEPORTE EN MAGALLANES

