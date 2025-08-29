Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

29 de agosto de 2025

BIBLIOTECA DEL CONGRESO E INACH FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y LA DIFUSIÓN CIENTÍFICA

​La firma de este convenio reafirma el compromiso de ambas instituciones de poner el conocimiento al servicio del país, fortaleciendo el vínculo entre el Congreso Nacional y la Antártica, y acercando la ciencia a la sociedad.

Firma_convenio_BN-2025-_DSF9241-min

La Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) y el Instituto Antártico Chileno (INACH) suscribieron este miércoles 27 de agosto, un convenio marco de colaboración que permitirá fortalecer la investigación y la transferencia de conocimientos entre ambas instituciones.

El acuerdo contempla la ejecución conjunta de actividades de capacitación, charlas, asesorías y proyectos de difusión científica y tecnológica, así como el intercambio de información y la generación de iniciativas que acercan la ciencia a la ciudadanía y al ámbito legislativo. 

Tras la firma, el director nacional del INACH, Gino Casassa, valoró el alcance de este convenio "que permitirá fortalecer el intercambio de información y de conocimientos, algo que será de gran beneficio mutuo. La Biblioteca del Congreso es una institución única en el país, con un acervo documental invaluable, y vincular esa riqueza con la ciencia antártica representa una oportunidad muy valiosa". 

Añadió que este nuevo paso contribuye a poner a disposición de la ciudadanía y del mundo académico los saberes que se generan en la Antártica y en el Parlamento, favoreciendo una gestión pública más informada y conectada con la historia y el futuro del país.

Por su parte, el director de la BCN, Diego Matte, mencionó que es parte de su política institucional vincularse con las regiones porque el Congreso representa a todo el territorio en su diversidad y oportunidades. Señaló además que "con este convenio esperamos abrir puentes de colaboración, integrar catálogos, compartir investigaciones y aportar toda la colaboración que esté a nuestro alcance para el cumplimiento de los fines del INACH. Para la Biblioteca es esencial conectarnos con instituciones académicas y científicas, y de esa manera también contribuir a que la comunidad parlamentaria conozca la importancia del territorio austral y antártico".

En representación de los parlamentarios de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el diputado Christian Matheson subrayó la relevancia del acuerdo: "Este convenio es muy productivo, ya que permitirá una mayor cercanía para el intercambio de información y también para difundir a nivel nacional la importante labor que realiza el INACH. Con iniciativas como esta, logramos que todo el país se acerque a nuestra realidad y a la relevancia de la presencia chilena en el Continente Blanco", expresó. 

La firma de este convenio reafirma el compromiso de ambas instituciones de poner el conocimiento al servicio del país, fortaleciendo el vínculo entre el Congreso Nacional y la Antártica, y acercando la ciencia a la sociedad. 

En esta misma línea, la BCN ya prepara una exposición en la sede del Congreso Nacional en Santiago que exhibirá valiosa documentación e información sobre el proceso histórico de Chile en su relación con la Antártica.



directormatte

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL FORTALECE COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES CIENTÍFICAS EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ACTIVIDADES DE REBUSCA EN BAHÍA SEA CONCLUYEN SIN NOVEDADES

Leer Más

La jornada del 28, siendo mejores las condiciones, la Armada ha continuado la labores, sin encontrar, hasta la hora de esta nota, rastros de los 3 pescadores desaparecidos.

La jornada del 28, siendo mejores las condiciones, la Armada ha continuado la labores, sin encontrar, hasta la hora de esta nota, rastros de los 3 pescadores desaparecidos.

naufragosmagallanes
nuestrospodcast
seminarioCISDN

SEMINARIO EN PUNTA ARENAS CONMEMORA LOS 35 AÑOS DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
CONCILIO TOLKIEN_3

INVITAN A GRANDES Y PEQUEÑOS A PARTICIPAR EN XI CONCILIO DE LA SOCIEDAD TOLKIEN

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
Lanzamiento Campaña Magallanes

"UNA LEY EN NOMBRE DE TODAS”: MINISTERIO DE LA MUJER LANZA CAMPAÑA PARA DAR A CONOCER LA LEY INTEGRAL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
RB 1

PREMIO NACIONAL DE URBANISMO ASESORARÁ AL MUNICIPIO EN EL PROYECTO DEL EDIFICIO CONSISTORIAL

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250