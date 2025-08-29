BIBLIOTECA DEL CONGRESO E INACH FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y LA DIFUSIÓN CIENTÍFICA

La Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) y el Instituto Antártico Chileno (INACH) suscribieron este miércoles 27 de agosto, un convenio marco de colaboración que permitirá fortalecer la investigación y la transferencia de conocimientos entre ambas instituciones.

El acuerdo contempla la ejecución conjunta de actividades de capacitación, charlas, asesorías y proyectos de difusión científica y tecnológica, así como el intercambio de información y la generación de iniciativas que acercan la ciencia a la ciudadanía y al ámbito legislativo.

Tras la firma, el director nacional del INACH, Gino Casassa, valoró el alcance de este convenio "que permitirá fortalecer el intercambio de información y de conocimientos, algo que será de gran beneficio mutuo. La Biblioteca del Congreso es una institución única en el país, con un acervo documental invaluable, y vincular esa riqueza con la ciencia antártica representa una oportunidad muy valiosa".

Añadió que este nuevo paso contribuye a poner a disposición de la ciudadanía y del mundo académico los saberes que se generan en la Antártica y en el Parlamento, favoreciendo una gestión pública más informada y conectada con la historia y el futuro del país.

Por su parte, el director de la BCN, Diego Matte, mencionó que es parte de su política institucional vincularse con las regiones porque el Congreso representa a todo el territorio en su diversidad y oportunidades. Señaló además que "con este convenio esperamos abrir puentes de colaboración, integrar catálogos, compartir investigaciones y aportar toda la colaboración que esté a nuestro alcance para el cumplimiento de los fines del INACH. Para la Biblioteca es esencial conectarnos con instituciones académicas y científicas, y de esa manera también contribuir a que la comunidad parlamentaria conozca la importancia del territorio austral y antártico".

En representación de los parlamentarios de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el diputado Christian Matheson subrayó la relevancia del acuerdo: "Este convenio es muy productivo, ya que permitirá una mayor cercanía para el intercambio de información y también para difundir a nivel nacional la importante labor que realiza el INACH. Con iniciativas como esta, logramos que todo el país se acerque a nuestra realidad y a la relevancia de la presencia chilena en el Continente Blanco", expresó.

La firma de este convenio reafirma el compromiso de ambas instituciones de poner el conocimiento al servicio del país, fortaleciendo el vínculo entre el Congreso Nacional y la Antártica, y acercando la ciencia a la sociedad.

En esta misma línea, la BCN ya prepara una exposición en la sede del Congreso Nacional en Santiago que exhibirá valiosa documentación e información sobre el proceso histórico de Chile en su relación con la Antártica.





