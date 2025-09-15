Punta Arenas,
15 de septiembre de 2025

PILOTO E INFLUENCER ETHAN GOU SE REÚNE CON SENADORES EN EL CONGRESO TRAS SU SALIDA DESDE LA ANTÁRTICA

​Gou agradeció las gestiones realizadas por los senadores Kusanovic y Chahuán, a través de la Comisión de Derechos Humanos, que permitieron agilizar su salida desde la Antártica

infuencerseeuusenado

​Esta semana el piloto e influencer estadounidense, Ethan Gou, llegó hasta el Congreso Nacional para agradecer personalmente a los senadores Alejandro Kusanovic y Francisco Chahuán, quienes, a través de la Comisión de Derechos Humanos, realizaron diversas gestiones que permitieron agilizar su regreso desde la Antártica, tras permanecer 65 días retenido en el continente blanco producto de un confuso incidente que lo obligó a aterrizar su avioneta en la zona.

 
Ethan Gou, no pudo retirar su avioneta del lugar y debió llegar a un acuerdo legal por los cargos imputados, consistente en la donación de 30 mil dólares a una fundación chilena dedicada a la lucha contra el cáncer. Cabe recordar que el joven piloto emprendió esta travesía con el objetivo de dar la vuelta al mundo en avioneta, iniciativa que busca recaudar fondos para apoyar la investigación y el tratamiento del cáncer infantil.

 
“Lo que le ocurrió a Ethan fue muy injusto. Fue una decisión errónea haber retenido su avión en un lugar donde Chile ni siquiera estaba volando, sin control real de la situación y con suministros limitados. Lo correcto habría sido permitir su retorno para que enfrentará la justicia en Punta Arenas. Por eso, le pido disculpas por haber pasado más de dos meses en esas condiciones por una mala decisión. Fue un gran error y no puede volver a repetirse. Así que le doy la bienvenida a Chile continental”, señaló el senador Kusanovic durante el encuentro.

 
En la reunión, el joven piloto e influencer agradeció personalmente las gestiones realizadas por ambos parlamentarios, que permitieron agilizar su salida desde la Antártica y relató las dificultades que vivió en condiciones de aislamiento.
“Fue una experiencia muy intensa. Pasé más de dos meses en aislamiento, con serios problemas de abastecimiento, llegué a perder más de 10 kilos y tuvimos momentos muy difíciles. Sin embargo, valoro profundamente el apoyo de los senadores, que reconocieron la situación y nos brindaron respaldo. Aunque no fue fácil, encontré mucha amabilidad y cercanía en las personas que conocí en Chile, y esa hospitalidad es lo que me llevo con gratitud. Lo que vi en persona representa mucho más que lo que se dice en internet”, expresó Gou en el Senado.

El senador Chahuán destacó que, junto a Kusanovic, se realizaron gestiones ante autoridades aeronáuticas y la Armada para destrabar la situación. “Su avión quedó bajo resguardo y generamos una sesión especial de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias al acuerdo judicial alcanzado, se donaron 30 mil dólares a una fundación chilena que lucha contra el cáncer, transformando esta experiencia adversa en una oportunidad de apoyo a una causa noble”, puntualizó.

senadorkusanovic

SENADOR KUSANOVIC CUESTIONO AJUSTE PRESUPUESTARIO A LOS GOBIERNOS REGIONALES: “DEBE APLICARSE CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA”

SAG E INDAP DAN INICIO AL PROCESO DE ACREDITACIÓN PARA EL REGISTRO DE OPERADORES/AS DEL SIRSD-S 2025

NEISI MORA RODRÍGUEZ: “COMO MAMÁ AGRADEZCO AL SERNAMEG EL ESFUERZO QUE HACE CON LAS MUJERES”

DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE SUGIERE PASOS CLAVES PARA FORMALIZAR UN NEGOCIO Y OFRECE AYUDA GRATUITA A EMPRENDEDORES

Radonich reunión Ossandón

RADONICH EXPONE ANTE COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SE REÚNE CON PRESIDENTE DEL SENADO

