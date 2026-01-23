11VA ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUDES 2025: RESULTADOS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) presenta los resultados de la Encuesta Nacional de Juventudes, principal instrumento institucional y una de las fuentes más relevantes de información sobre las juventudes residentes en Chile. Esta encuesta tiene como objetivo actualizar y ampliar el conocimiento sobre las condiciones, percepciones y realidades de las personas jóvenes, aportando evidencia clave para el diseño e implementación de programas e iniciativas orientadas a este grupo de la población.

A nivel iberoamericano, la Encuesta Nacional de Juventudes se ha consolidado como un referente único por su continuidad y periodicidad ininterrumpida. A lo largo de sus once ediciones, ha abordado una amplia gama de temas que inciden en la vida juvenil, tales como educación, trabajo, participación social y política, salud sexual y mental, violencia, vivienda y prácticas económicas. Esta trayectoria permite analizar la evolución de las condiciones objetivas y subjetivas de las juventudes chilenas, caracterizando las distintas generaciones que han conformado la población joven del país.



Resultados en la Región de Magallanes

La presente edición consideró una muestra de 404 casos en la Región de Magallanes, que representan a 36.362 jóvenes, equivalentes al 0,9% del total nacional. Entre los principales hallazgos destacan:



Bienestar y satisfacción:

86,9% de las y los jóvenes se declara satisfecho con su vida en general (vs. 81,3% nacional).

26,0% manifiesta satisfacción con la democracia en Chile (vs. 28,8% nacional).





Participación y ciudadanía:



70,7% participa activamente en organizaciones sociales (vs. 69,9% nacional).

51,0% considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.

73,2% está de acuerdo en controlar la difusión de noticias falsas en medios y redes sociales.



Educación y trabajo:



31,9% cuenta con educación superior profesional completa o incompleta.

46,9% financió sus estudios con gratuidad (vs. 57,3% nacional).

18,0% trabaja como asalariado sin contrato (vs. 29,2% nacional).

20,3% se desempeña por cuenta propia.

6,5% no estudia ni trabaja (vs. 10,0% nacional).





Condiciones de vida y salud:



40,9% declara que sus ingresos mensuales le permiten invertir (vs. 31,7% nacional).

10,6% presenta sintomatología ansiosa y/o depresiva severa.

12,0% siente angustia emocional frente al cambio climático.

34,3% ha sido víctima de violencia física y 44,8% de violencia psicológica.



Familia y relaciones:



91,0% utilizó algún método anticonceptivo en su primera relación sexual.

17,8% tiene hijos o hijas vivos.

71,5% de quienes no tienen hijos desea tener al menos uno en el futuro.

13,0% está a cargo de cuidados directos de otra persona sin remuneración.



En conclusión, los resultados de la Encuesta Nacional de Juventudes en la Región de Magallanes reflejan altos niveles de satisfacción con la vida, participación social activa y valoración de la democracia, junto con desafíos en materia de salud mental, violencia y condiciones laborales. Esta información constituye una herramienta fundamental para diseñar políticas públicas y programas que respondan a las necesidades reales de las juventudes de la región y del país.



Carla Cifuentes Vladilo, directora regional de INJUV Magallanes y Antártica Chilena al respectó señaló: "Estos datos son fundamentales para comprender las realidades y desafíos que enfrentan las juventudes de nuestra región. Nos permiten identificar fortalezas, como la alta satisfacción con la vida y la activa participación social, pero también visibilizar problemáticas que requieren atención, como la salud mental y las condiciones laborales. Contar con esta evidencia nos entrega una base sólida para planificar políticas públicas y diseñar intervenciones con pertinencia territorial, asegurando que las acciones respondan de manera efectiva a las necesidades de las y los jóvenes de Magallanes."

