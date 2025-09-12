Punta Arenas,
12 de septiembre de 2025

DAN A CONOCER LAS PROPUESTAS GANADORAS DEL XVIII CONCURSO DE APOYO DE APOYO A TESIS DE POSTGRADO DEL INACH

​Se adjudicaron $48.230.000 pesos a ocho proyectos: siete de doctorado y un magíster pertenecientes a seis universidades chilenas.

ECA_11

El Instituto Antártico Chileno (INACH) dio a conocer las propuestas ganadoras del XVIII Concurso de Apoyo de Apoyo a Tesis de Postgrado. Se adjudicaron $48.230.000 pesos en total, repartidos entre ocho proyectos: cuatro de doctorado modalidad gabinete, tres de doctorado modalidad terreno y uno de magíster modalidad gabinete. Estos proyectos pertenecen a seis universidades chilenas: Universidad de Playa Ancha, Universidad Autónoma de Chile, Universidad de la Frontera, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Austral de Chile y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Los adjudicados son los siguientes:

 

 

Código

Postulante

Título

Institución

Monto año 1

Monto año 2

DG_02_25

Kerina González Pino

Microbiomas de algas de altas latitudes: caracterización y potencial rol en la tolerancia del holobionte a perturbaciones ambientales derivadas de la crisis climática

Universidad de Playa Ancha

$6.000.000

$0

DG_03_25

Nicolás Flores Castañón

 

Aplicaciones biotecnológicas de exopolisacáridos bacterianos antárticos: una doble estrategia contra cánceres digestivos y patógenos multirresistentes

Universidad Autónoma de Chile

$6.000.000

$6.000.000

DG_12_25

Felipe Bustos Velásquez

Entre la ciencia y la sociedad: trayectorias académicas, políticas científicas y mecanismos de evaluación en la configuración de agendas de investigación en la Macrozonas Sur y Austral de Chile, en el campo de la ciencia antártica

Universidad de La Frontera

$6.000.000

$5.550.000

 

DG_17_25

Marcelo Lizama Morales

 

Adaptación genómica al océano Austral: análisis comparativo del genoma de especies del género Nacella en regiones antárticas y subantárticas

Universidad Austral de Chile                 

$5.674.990                 

$6.000.000

DT_01_25                 

Ignacio Gutiérrez Cortés     

Microbiomas del suelo antártico: funciones ecológicas bajo cambio climático                 

Pontificia Universidad Católica de Chile                 

$7.000.000

$7.000.000

DT_10_25

Carolina Márquez Gajardo

Historia evolutiva y adaptación de Abatus agassizii

Pontificia Universidad Católica de Chile

$7.000.000

$7.000.000

DT_16_25

Bella Romero Ortega

Estructura y funcionalidad ecológica de las comunidades de hongos en las islas Shetland del Sur: infiriendo procesos ecológicos subyacentes al ensamblaje de comunidades en un gradiente de escala espacial

Universidad Austral de Chile

$6.998.397

$6.990.000

MG_15_25

Karina Álvarez Mondaca

Caracterización funcional de proteínas de choque frío mediante silenciamiento por CRISPRi, utilizando como modelo una cepa de Pseudomonas aislada en la Antártica

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

$3.556.613

$0

 

 

Jessica Paredes, encargada de Concursos del INACH, agrega que "como INACH estamos muy contentos y satisfechos de seguir contribuyendo a que se siga haciendo ciencia de alta calidad en el país. Cada año vemos que las propuestas  postuladas por investigadores e investigadoras son de una muy buena calidad y, además, que los proyectos adjudicados son evaluados por más de veinte pares científicos". Este fondo cuenta con el financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

"El interés de jóvenes investigadoras e investigadores en temáticas antárticas se sigue manteniendo y felicito que en esta oportunidad haya sido posible adjudicar ocho nuevas iniciativas que permitirán no solo avanzar en su especialización a las y los estudiantes de postgrado, sino también generar nuevos conocimientos antárticos. Desde el Ministerio de Ciencia continuaremos apoyando a INACH e impulsando el desarrollo de investigaciones con pertinencia territorial, como ocurre con esta convocatoria, a la cual esperamos también se sumen investigadores e investigadoras regionales", añade Verónica Vallejos, Secretaria Regional Ministerial de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en la Macrozona Austral.

El INACH es un organismo técnico dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos y tiene entre sus misiones el incentivar el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y de innovación en la Antártica, el fortalecimiento de Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y promover el conocimiento de las materias antárticas a la ciudadanía.


ESTUDIANTES DE PUNTA ARENAS GANAN TERCER LUGAR EN CONCURSO DE RECICLAJE SOPROLE "DESAFÍO COLEGIOS" QUE BUSCA RECUPERAR ENVASES DE YOGHURT Y CAJAS DE LECHE

​El jefe comunal advirtió sobre una inminente emergencia sanitaria por el colapso de vertederos en todo el país y pidió coordinación interministerial para avanzar en el reciclaje a gran escala.

Radonich reunión Ossandón
imagen fiep 2025

DOS JARDINES INFANTILES DE MAGALLANES OBTUVIERON EL FONDO DE INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 2025

inacapinus

ramonaguilarPNL

PUBLICITE AQUI 250x250