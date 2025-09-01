INGRID CORTÉS COMPARTE EXPERIENCIA DEL EMPRENDIMIENTO “ARAÑITA DE LA PATAGONIA” EN LA FERIA ANTÁRTICA DE ISAES 2025

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el director regional de FOSIS, Felipe Jeria Palma, junto a Ingrid Cortés, creadora de “Arañita de la Patagonia”, conversaron sobre la reciente participación de emprendedoras locales en la Feria Antártica, realizada entre el 18 y 22 de agosto en el centro de eventos del Hotel Casino Dreams, en el marco de ISAES 2025 y organizada por el Instituto Antártico Chileno (INACH).

En total, fueron 10 emprendedoras las que participaron en este espacio de exhibición, donde mostraron sus productos con identidad territorial y compartieron sus experiencias en torno al emprendimiento en Magallanes.

Entre ellas destacó el trabajo de Ingrid Cortés, quien impulsa el proyecto “Arañita de la Patagonia”, iniciativa que nació en 2016 como parte de su tesis de titulación en la carrera de Administración de Empresas. Su emprendimiento se ha consolidado en el rubro de tejidos a crochet, bordados personalizados, diseño y fabricación textil para tiendas turísticas, con una propuesta enfocada en la identidad regional y con envíos disponibles a todo Chile.

El espacio en Polar Comunicaciones permitió dar a conocer la relevancia de estas instancias para fortalecer el emprendimiento local y visibilizar la labor de mujeres que, como Cortés, han encontrado en la creatividad y la tradición textil una oportunidad de desarrollo económico con sello magallánico.

Quienes deseen conocer más sobre “Arañita de la Patagonia” pueden hacerlo a través del número de contacto +56 9 9832 79253.



