DIPUTADO MATHESON PROPONE CONTRATACIÓN DIFERENCIADA PARA URBANIZACIÓN Y VIVIENDAS EN MAGALLANES Y RESPONDE A CRÍTICAS POR ABSTENCIÓN EN FERIADO REGIONAL

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes, Christian Matheson Villan, abordó distintos temas relacionados con el desarrollo regional y el debate legislativo.

En primer lugar, el parlamentario planteó la necesidad de separar las licitaciones de urbanización de terrenos y la construcción de viviendas como una forma de optimizar los recursos públicos destinados a proyectos habitacionales. Matheson explicó que las autoridades “deben tener una mayor eficiencia a la hora de avanzar en proyectos que son financiados con recursos que son de todos los chilenos, lo que a la postre se traducirá en una ejecución presupuestaria más eficiente”.

El diputado reconoció que el alto costo del metro cuadrado de viviendas sociales en Magallanes es un problema que requiere revisión, ya que “se ha vuelto una complicación que debe ser analizada, pues cada vez se están destinando más recursos para la ejecución de proyectos habitacionales que son importantes para el territorio y los habitantes de nuestra región, pero que significa dejar de priorizar otro tipo de obras, que también pueden tener un alto impacto social y que permitir la generación de nuevos empleos”.

Por otro lado, Matheson también respondió a las críticas de la diputada Javiera Morales, quien lo cuestionó por abstenerse en la votación que buscaba establecer un feriado regional en homenaje a la comunidad chilota. Morales señaló que “Matheson le dio la espalda a Magallanes y a la comunidad chilota al abstenerse de un feriado regional”, atribuyendo a ese voto la responsabilidad del rechazo.

Frente a esto, el parlamentario explicó que su decisión se basó en las etapas formales que requiere el proceso legislativo, señalando que la tramitación de la iniciativa “fue realizada muy por encima de las fechas"





​

