Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

29 de agosto de 2025

DIPUTADO MATHESON PROPONE CONTRATACIÓN DIFERENCIADA PARA URBANIZACIÓN Y VIVIENDAS EN MAGALLANES Y RESPONDE A CRÍTICAS POR ABSTENCIÓN EN FERIADO REGIONAL

Buenos días región.

diputadomatheson

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes, Christian Matheson Villan, abordó distintos temas relacionados con el desarrollo regional y el debate legislativo.

En primer lugar, el parlamentario planteó la necesidad de separar las licitaciones de urbanización de terrenos y la construcción de viviendas como una forma de optimizar los recursos públicos destinados a proyectos habitacionales. Matheson explicó que las autoridades “deben tener una mayor eficiencia a la hora de avanzar en proyectos que son financiados con recursos que son de todos los chilenos, lo que a la postre se traducirá en una ejecución presupuestaria más eficiente”.

El diputado reconoció que el alto costo del metro cuadrado de viviendas sociales en Magallanes es un problema que requiere revisión, ya que “se ha vuelto una complicación que debe ser analizada, pues cada vez se están destinando más recursos para la ejecución de proyectos habitacionales que son importantes para el territorio y los habitantes de nuestra región, pero que significa dejar de priorizar otro tipo de obras, que también pueden tener un alto impacto social y que permitir la generación de nuevos empleos”.

Por otro lado, Matheson también respondió a las críticas de la diputada Javiera Morales, quien lo cuestionó por abstenerse en la votación que buscaba establecer un feriado regional en homenaje a la comunidad chilota. Morales señaló que “Matheson le dio la espalda a Magallanes y a la comunidad chilota al abstenerse de un feriado regional”, atribuyendo a ese voto la responsabilidad del rechazo.

Frente a esto, el parlamentario explicó que su decisión se basó en las etapas formales que requiere el proceso legislativo, señalando que la tramitación de la iniciativa “fue realizada muy por encima de las fechas"



diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES PIDE AL MINISTRO DE JUSTICIA MÁS FISCALES PARA MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ACTIVIDADES DE REBUSCA EN BAHÍA SEA CONCLUYEN SIN NOVEDADES

Leer Más

La jornada del 28, siendo mejores las condiciones, la Armada ha continuado la labores, sin encontrar, hasta la hora de esta nota, rastros de los 3 pescadores desaparecidos.

La jornada del 28, siendo mejores las condiciones, la Armada ha continuado la labores, sin encontrar, hasta la hora de esta nota, rastros de los 3 pescadores desaparecidos.

naufragosmagallanes
nuestrospodcast
seminarioCISDN

SEMINARIO EN PUNTA ARENAS CONMEMORA LOS 35 AÑOS DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
ministrointerior

MINISTRO ALVARO ELIZALDE "MAGALLANES VIVE UN CUADRO COMPLETAMENTE DISTINTO AL DEL EXTREMO NORTE DEL PAÍS EN MATERIA DE SEGURIDAD"

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
naufragosmagallanes

ACTIVIDADES DE REBUSCA EN BAHÍA SEA CONCLUYEN SIN NOVEDADES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
lluviapuq

PRONÓSTICO PARA ESTE MIÉRCOLES: LLUVIAS EN MAGALLANES Y VIENTOS DE HASTA 80 KM/H EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250