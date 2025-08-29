¡LA TERCERA EXPO JUVENTUDES LLEGA CON TODO A ZONA AUSTRAL!

​Este viernes 29 de agosto, entre las 14:00 y las 20:00 hrs., la Sala de Exposiciones de Zona Austral se transformará en el epicentro de la creatividad, el talento y la energía juvenil con la esperada Tercera Expo Juventudes. Un evento que celebra el protagonismo de las juventudes y marca el cierre del Mes de las Juventudes en la región.



Más de 12 presentaciones en vivo darán vida a un escenario vibrante, con solistas, bandas, rock, Kpop, breaking, folclore y demostraciones deportivas. Será una vitrina única para que jóvenes artistas y deportistas compartan sus talentos con la comunidad.



Además, el evento contará con stands de organizaciones juveniles que estarán presentando su trabajo e invitando a las y los jóvenes a sumarse a sus causas. Entre ellas destacan:



Corporación Liberando Colores

Voluntariado Elige Vivir Bien, Vive Feliz

Fundación Neuma

Club Leo

Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Santo Tomás

SERNAC

Puuy Producciones

Red Formativa

Academia E Music

INJUV



A las 19:00 hrs. se realizará un hito de cierre junto a autoridades locales, conmemorando las diversas actividades desarrolladas durante el mes en Punta Arenas, Natales y Porvenir y cerrará el Evento con la visita de la Banda De Galpón desde Puerto Natales.



La Expo Juventudes es más que un evento: es una fiesta de expresión, participación y encuentro. Invitamos a toda la comunidad de Punta Arenas a ser parte de esta jornada inolvidable, donde las juventudes toman el escenario y nos muestran el futuro que ya están construyendo.



¡No te lo pierdas!





