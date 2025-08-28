Punta Arenas,
28 de agosto de 2025

PUERTO NATALES: DELEGADO PRESIDENCIAL ABORDA TRÁNSITO DE CAMIONES, FISCALIZACIÓN MARÍTIMA Y CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL GLACIAR PINGO

Buenos días región.

dppultimaesperanza

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, entregó detalles sobre diversas gestiones y avances impulsados por el Gobierno en la comuna de Puerto Natales.

Uno de los temas abordados fue la necesidad de mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación de camiones en la ciudad. Ruiz Santana destacó la reunión sostenida este lunes con la Agrupación de Camioneros de Puerto Natales, que agrupa a cerca de 80 transportistas locales, instancia en la que se analizaron propuestas para optimizar el tránsito pesado y el estado de las rutas.

En materia de integración comunitaria, el delegado informó sobre el fortalecimiento del trabajo del CVT 1, resaltando la reciente conmemoración de los 15 años de la Escuela de Lenguaje Última Esperanza. Subrayó que este programa busca “entregar acompañamiento y mayor autonomía a las personas mayores, promoviendo su integración activa con la comunidad”.

Asimismo, destacó la gestión de Carabineros en la Cuenta Pública 2024 de la 2ª Comisaría de Puerto Natales, valorando los esfuerzos en seguridad y trabajo comunitario que marcaron el balance institucional en la comuna.

Otro de los puntos relevados fue la fiscalización interinstitucional realizada en el ferry Crux Australis, operativo que permitió la detección de sustancias ilícitas gracias al trabajo coordinado entre las distintas instituciones de seguridad. “Se trata de un esfuerzo conjunto que refuerza la seguridad marítima en Puerto Natales”, señaló.

Finalmente, Ruiz Santana informó sobre el inicio de la construcción del conjunto habitacional Glaciar Pingo, proyecto del Minvu que beneficiará a 159 familias de la comuna, con una inversión superior a los 17.400 millones de pesos, financiados con aportes ministeriales, del Gobierno Regional y el ahorro de las familias.

El delegado recalcó que estas iniciativas reflejan el compromiso del Gobierno en materia de seguridad, integración social y desarrollo habitacional para Puerto Natales y la provincia de Última Esperanza.



concejalmcontreras

CONCEJAL CONTRERAS BRAVO EXPUSO PREOCUPACIÓN POR FALTA DE GESTIÓN DEL SAG POR CABALLOS SUELTOS Y MOROSIDAD DE ENTIDADES AL MUNICIPIO POR $327 MILLONES EN ASEO

Aguas Magallanes

SAR DAMIANOVIC DUPLICA ATENCIONES Y REFUERZA APOYO AL HOSPITAL REGIONAL

​El recinto del sector sur amplió cobertura y personal para enfrentar el alza de consultas respiratorias, colaborando en la descongestión del Hospital Clínico de Magallanes.

​El recinto del sector sur amplió cobertura y personal para enfrentar el alza de consultas respiratorias, colaborando en la descongestión del Hospital Clínico de Magallanes.

ATENCIONES EN SAR (5)
MARÍA SOLEDAD ASTORGA 4

AUTORIDADES RECONOCEN LA TRAYECTORIA Y APORTE DE LA INGENIERA MAGALLÁNICA MARÍA SOLEDAD ASTORGA

fundacionnuestrohijos

FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS LANZA SU COLECTA NACIONAL 2025 CON META HISTÓRICA DE $300 MILLONES

cram

FRANCISCA GONZÁLEZ Y MARÍA CAROLINA ULLOA DIFUNDEN EN POLAR COMUNICACIONES EL PROGRAMA AMBULATORIO INTENSIVO Y RESIDENCIAL PARA MUJERES CON CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS

LP 5

AUTORIDADES SE REUNIERON PARA CONVERSAR SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LA FUTURA LEY DE LISTADO DE PASAJERO DE LÍNEAS AÉREAS

