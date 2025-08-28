PUERTO NATALES: DELEGADO PRESIDENCIAL ABORDA TRÁNSITO DE CAMIONES, FISCALIZACIÓN MARÍTIMA Y CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO HABITACIONAL GLACIAR PINGO

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, entregó detalles sobre diversas gestiones y avances impulsados por el Gobierno en la comuna de Puerto Natales.

Uno de los temas abordados fue la necesidad de mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación de camiones en la ciudad. Ruiz Santana destacó la reunión sostenida este lunes con la Agrupación de Camioneros de Puerto Natales, que agrupa a cerca de 80 transportistas locales, instancia en la que se analizaron propuestas para optimizar el tránsito pesado y el estado de las rutas.

En materia de integración comunitaria, el delegado informó sobre el fortalecimiento del trabajo del CVT 1, resaltando la reciente conmemoración de los 15 años de la Escuela de Lenguaje Última Esperanza. Subrayó que este programa busca “entregar acompañamiento y mayor autonomía a las personas mayores, promoviendo su integración activa con la comunidad”.

Asimismo, destacó la gestión de Carabineros en la Cuenta Pública 2024 de la 2ª Comisaría de Puerto Natales, valorando los esfuerzos en seguridad y trabajo comunitario que marcaron el balance institucional en la comuna.

Otro de los puntos relevados fue la fiscalización interinstitucional realizada en el ferry Crux Australis, operativo que permitió la detección de sustancias ilícitas gracias al trabajo coordinado entre las distintas instituciones de seguridad. “Se trata de un esfuerzo conjunto que refuerza la seguridad marítima en Puerto Natales”, señaló.

Finalmente, Ruiz Santana informó sobre el inicio de la construcción del conjunto habitacional Glaciar Pingo, proyecto del Minvu que beneficiará a 159 familias de la comuna, con una inversión superior a los 17.400 millones de pesos, financiados con aportes ministeriales, del Gobierno Regional y el ahorro de las familias.

El delegado recalcó que estas iniciativas reflejan el compromiso del Gobierno en materia de seguridad, integración social y desarrollo habitacional para Puerto Natales y la provincia de Última Esperanza.





