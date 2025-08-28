Punta Arenas,
28 de agosto de 2025

SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA CONVOCA A INSTITUCIONES PARA IMPLEMENTAR PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

​Instituciones públicas y privadas podrán concursar para ejecutar en Punta Arenas un programa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, orientado a que familias vulnerables produzcan alimentos saludables.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia se encuentra difundiendo una convocatoria en búsqueda de instituciones interesadas en ejecutar, en la comuna de Punta Arenas, el programa “Apoyo a Familias para el Autoconsumo”, que financia el ramo para apoyar a las familias más vulnerables a través de la producción y acceso de alimentos saludables.

 

Podrán postular municipios, instituciones privadas sin fines de lucro, instituciones públicas y organismos del Gobierno Central. Las instituciones privadas deben tener al menos dos años de antigüedad y objetivos afines al proyecto.

 

El programa está diseñado para beneficiar entre 9 a 15 familias pertenecientes al Subsistema Seguridades y Oportunidades, dependiendo de la modalidad, durante un tiempo de nueve meses donde recibirán insumos y asesoría técnica.

 

La Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia subrogante, Ingrid Thormann, señaló que “este programa contribuye a la estrategia de seguridad alimentaria de nuestro Gobierno, que tiene un componente social para que las familias y las comunidades seleccionadas accedan a alimentos saludables, mediante el desarrollo de tecnologías de producción y educación nutricional, de manera de contribuir a mejorar las prácticas de consumo de alimentos”.

 

Sobre la postulación

 

La postulación a la presente convocatoria, así como la evaluación y aprobación de las propuestas presentadas y demás actos administrativos, se efectuarán de manera online a través de la plataforma del Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

 

La fecha de postulación y entrega de antecedentes está contemplada para el 3 de septiembre de 2025, y la publicación de los resultados de adjudicación se realizará el 16 de septiembre.

 

Las bases de esta convocatoria se encuentran disponibles en https://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/autoconsumo/Bases_Punta_Arenas_Concurso_Seguridad_Alimentaria_MDSF_2024.pdf


ACTIVIDADES DE REBUSCA EN BAHÍA SEA CONCLUYEN SIN NOVEDADES

La jornada del 28, siendo mejores las condiciones, la Armada ha continuado la labores, sin encontrar, hasta la hora de esta nota, rastros de los 3 pescadores desaparecidos.

La jornada del 28, siendo mejores las condiciones, la Armada ha continuado la labores, sin encontrar, hasta la hora de esta nota, rastros de los 3 pescadores desaparecidos.

CCHC MAGALLANES PLANTEA URGENCIAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN A CANDIDATA PRESIDENCIAL JEANNETTE JARA

ACTIVIDADES DE REBUSCA EN BAHÍA SEA CONCLUYEN SIN NOVEDADES

SAR DAMIANOVIC DUPLICA ATENCIONES Y REFUERZA APOYO AL HOSPITAL REGIONAL

DIRECTOR DEL GREMIO DE EMPRESAS DE HIDRÓGENO VERDE: “NOS INTERESA QUE EL GOBIERNO DEJE LO MÁS HABILITADA POSIBLE ESTA INDUSTRIA”

