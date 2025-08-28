SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA CONVOCA A INSTITUCIONES PARA IMPLEMENTAR PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia se encuentra difundiendo una convocatoria en búsqueda de instituciones interesadas en ejecutar, en la comuna de Punta Arenas, el programa “Apoyo a Familias para el Autoconsumo”, que financia el ramo para apoyar a las familias más vulnerables a través de la producción y acceso de alimentos saludables.

Podrán postular municipios, instituciones privadas sin fines de lucro, instituciones públicas y organismos del Gobierno Central. Las instituciones privadas deben tener al menos dos años de antigüedad y objetivos afines al proyecto.

El programa está diseñado para beneficiar entre 9 a 15 familias pertenecientes al Subsistema Seguridades y Oportunidades, dependiendo de la modalidad, durante un tiempo de nueve meses donde recibirán insumos y asesoría técnica.

La Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia subrogante, Ingrid Thormann, señaló que “este programa contribuye a la estrategia de seguridad alimentaria de nuestro Gobierno, que tiene un componente social para que las familias y las comunidades seleccionadas accedan a alimentos saludables, mediante el desarrollo de tecnologías de producción y educación nutricional, de manera de contribuir a mejorar las prácticas de consumo de alimentos”.

Sobre la postulación

La postulación a la presente convocatoria, así como la evaluación y aprobación de las propuestas presentadas y demás actos administrativos, se efectuarán de manera online a través de la plataforma del Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La fecha de postulación y entrega de antecedentes está contemplada para el 3 de septiembre de 2025, y la publicación de los resultados de adjudicación se realizará el 16 de septiembre.

Las bases de esta convocatoria se encuentran disponibles en https://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/autoconsumo/Bases_Punta_Arenas_Concurso_Seguridad_Alimentaria_MDSF_2024.pdf

