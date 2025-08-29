Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

29 de agosto de 2025

JUZGADO DE POLICÍA LOCAL ORDENA DETENCIONES POR MULTAS IMPAGAS

​Carabineros ejecutó arrestos a infractores con el apoyo de inspectores de Seguridad Pública.

DETENCIONES POR MULTAS IMPAGAS (6)

Durante la jornada de este viernes se realizaron en Punta Arenas las primeras detenciones por órdenes emanadas del 1° Juzgado de Policía Local, debido al incumplimiento en el pago de multas municipales. Los procedimientos fueron materializados por Carabineros, con apoyo de inspectores de Seguridad Pública, en el marco del convenio de colaboración con la unidad O.S.14.

Las órdenes de arresto despachadas correspondieron principalmente a sanciones de tránsito y daños a bienes municipales, equivalentes a 3 UTM (aproximadamente $205.000). Según la normativa, cuando un infractor no cancela lo adeudado, el tribunal puede aplicar medidas sustitutivas y, de no cumplirse, decretar directamente la reclusión nocturna como forma de apremio.

El alcalde Claudio Radonich explicó que se trata de resoluciones dictadas por un tribunal autónomo. "El juzgado de policía local no es algo menor. Es un tribunal de la República y sus sentencias son exigibles. En este caso, hubo condenas firmes y las personas no comparecieron, por lo que se solicitó el auxilio de la fuerza pública para ejecutar las órdenes de arresto. Lo que buscamos es que no tengamos más detenciones y que los infractores asistan al tribunal cuando son citados".

Entre los casos notificados se incluyen daños a semáforos y señalética, lo que genera un alto costo para la ciudad. Solo en 2024, la municipalidad debió invertir $93 millones en reponer esta infraestructura: $38 millones en semáforos y $55 millones en señalización. "Cuando alguien destruye un semáforo, que cuesta alrededor de $5 millones, le quita esos recursos a la comunidad. Son fondos que podríamos destinar a salud u otras prioridades, pero debemos usarlos en reparaciones", agregó la autoridad comunal. 

Desde Carabineros, el mayor Sergio Castellón precisó que estas órdenes buscan obligar a los infractores a responder por sus faltas. "Existen personas que acumulan partes o repiten infracciones sin cancelar las multas. En estos casos, el tribunal solicita la detención. Si el infractor paga en el momento, no se concreta la reclusión; de lo contrario, la sanción puede llegar a una permanencia nocturna en la cárcel local", señaló el comisario.

En la misma línea, el director de Seguridad Pública, Carlos Sanhueza, indicó que las detenciones continuarán ejecutándose en los próximos días. "Hoy se materializaron cinco procedimientos, pero el tribunal seguirá emitiendo órdenes en la medida que haya condenas impagas. El llamado a la comunidad es a regularizar sus multas, porque de lo contrario se enfrentarán a sanciones más severas, como el arresto", remarcó el funcionario municipal.

Las autoridades recalcaron que estas medidas no buscan criminalizar a los infractores, sino hacer cumplir las resoluciones judiciales y reforzar la responsabilidad de cada persona frente a las faltas cometidas.


corfoh2v

EMPRENDEDORES DE PUNTA ARENAS PARTICIPAN DE TALLERES PARA GENERAR INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

PDI Y FISCALÍA DESARTICULAN ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN LA “OPERACIÓN ZARES DEL CONTRABANDO”

Leer Más

​Cerca de un año duró la investigación realizada por la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) Punta Arenas, en conjunto con el Ministerio Público.

​Cerca de un año duró la investigación realizada por la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) Punta Arenas, en conjunto con el Ministerio Público.

pdievidenciacontrabando
nuestrospodcast
angiografohcm

MAGALLANES FORTALECERÁ RESOLUTIVIDAD A TRAVÉS DE ANGIÓGRAFO APROBADO POR CORE MAGALLANES

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
pdievidenciacontrabando

PDI Y FISCALÍA DESARTICULAN ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN LA “OPERACIÓN ZARES DEL CONTRABANDO”

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
MRM (3)

SERPAT INFORMA MÁS DE 2.300 PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEL DÍA DEL PATRIMONIO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
cram

FRANCISCA GONZÁLEZ Y MARÍA CAROLINA ULLOA DIFUNDEN EN POLAR COMUNICACIONES EL PROGRAMA AMBULATORIO INTENSIVO Y RESIDENCIAL PARA MUJERES CON CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250