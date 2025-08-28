Punta Arenas,
28 de agosto de 2025

CAE LLEGA A SU FIN: DIPUTADA MORALES VALORA NUEVO SISTEMA DE FINANCIAMIENTO Y CONDONACIÓN DE DEUDAS

Buenos días región.

javieramora

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la diputada por Magallanes Javiera Morales informó a la comunidad sobre importantes avances legislativos en materia de educación y desarrollo regional.

La parlamentaria explicó que en la Cámara de Diputadas y Diputados se aprobó el Fondo de Educación Superior (FES), un nuevo sistema de financiamiento que reemplazará al Crédito con Aval del Estado (CAE) y a otros mecanismos de endeudamiento con la banca. “El proyecto contempla un plan de reorganización y condonación de deudas del CAE, Fondo Solidario y Corfo, con alivios iniciales, progresivos y por pago anticipado”, detalló. Según Morales, esta medida representa “un paso histórico hacia un sistema más justo, donde estudiar no signifique endeudarse de por vida”, y ahora continuará su tramitación en el Senado.

En paralelo, la diputada celebró la presentación del proyecto de ley que crea un nuevo Fondo de Desarrollo de Magallanes (FONDEMA), sustentado en la futura producción de hidrógeno verde en la región. Morales subrayó que este fondo permitirá que “parte de los recursos que genere esta industria quedarán en nuestra región, para financiar más escuelas, salud, viviendas e infraestructura que acompañen su crecimiento”.

La legisladora destacó que el hidrógeno verde es visto como una oportunidad estratégica para Magallanes, pero advirtió que su implementación debe ir acompañada de beneficios concretos para la comunidad: “El Hidrógeno Verde es una gran oportunidad, pero también un desafío: debemos asegurarnos de que se traduzca en bienes y bienestar para Magallanes, y no solo en ganancias que se vayan afuera”.



diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES PIDE AL MINISTRO DE JUSTICIA MÁS FISCALES PARA MAGALLANES

Aguas Magallanes

ACTIVIDADES DE REBUSCA EN BAHÍA SEA CONCLUYEN SIN NOVEDADES

La jornada del 28, siendo mejores las condiciones, la Armada ha continuado la labores, sin encontrar, hasta la hora de esta nota, rastros de los 3 pescadores desaparecidos.

naufragosmagallanes
seminarioCISDN

SEMINARIO EN PUNTA ARENAS CONMEMORA LOS 35 AÑOS DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

ministrointerior

MINISTRO ALVARO ELIZALDE "MAGALLANES VIVE UN CUADRO COMPLETAMENTE DISTINTO AL DEL EXTREMO NORTE DEL PAÍS EN MATERIA DE SEGURIDAD"

naufragosmagallanes

ACTIVIDADES DE REBUSCA EN BAHÍA SEA CONCLUYEN SIN NOVEDADES

lluviapuq

PRONÓSTICO PARA ESTE MIÉRCOLES: LLUVIAS EN MAGALLANES Y VIENTOS DE HASTA 80 KM/H EN PUNTA ARENAS

