Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

28 de agosto de 2025

LEY KARIN Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA LABORAL

Carabineros al Fin del Mundo

0c5395a7-7368-4555-bedf-b5e8e1c33c4a

​en un nuevo capítulo del programa “Carabineros al Fin del Mundo”, transmitido por Polar Comunicaciones, se desarrolló un espacio de reflexión y conversación en torno a la Ley Karin y los desafíos que enfrenta la sociedad en la erradicación de la violencia y el acoso laboral. 

 El capítulo número 21, emitido a las 16:00 horas, contó con la participación de Claudia Salgado Molina, fundadora de la Fundación No Más Otra Karin, quien se conectó vía Zoom, y del psicólogo de la Prefectura Magallanes N°28, Claudio Carrera Doolan. 

 Durante el primer bloque, se repasaron distintas actividades recientes de Carabineros en la región: 

 Una charla realizada en el Liceo Adventista de Punta Arenas por el Mayor (J) Juan Pablo Gatica sobre los alcances de la Ley TEA (21.545), publicada en 2023. 

 La participación de la Oficina de Integración Comunitaria en la Feria Escolar del Liceo Sara Braun, donde se entregó información vocacional y de postulaciones a la institución. 

 La charla “De lo Humano a lo Legal”, efectuada en la Universidad de Magallanes, que tuvo como principal expositora a Claudia Salgado, hermana de Karin Salgado, funcionaria pública que en 2019 se quitó la vida tras sufrir maltrato laboral. Su testimonio y lucha fueron clave en la promulgación de la Ley Karin (21.643), vigente desde el 1 de agosto de este año. 

 En entrevista, Claudia Salgado relató el proceso de dolor, resiliencia y esperanza que la llevó a transformar una tragedia familiar en una lucha transversal que permitió la creación de esta nueva normativa, destinada a prevenir y sancionar situaciones de abuso laboral o sexual en los espacios de trabajo. También reflexionó sobre el impacto cultural que busca generar la Ley Karin y entregó un mensaje de aliento a quienes hoy viven situaciones de violencia en silencio. 

 El segundo bloque estuvo enfocado en la mirada psicológica de esta problemática. El psicólogo Claudio Carrera Doolan explicó las principales señales de alerta que pueden evidenciar situaciones de violencia laboral, las consecuencias emocionales y psicológicas que enfrentan las víctimas, y la necesidad de avanzar en ambientes de trabajo más sanos y respetuosos. Asimismo, destacó la importancia de abrir espacios de conversación sobre salud mental al interior de Carabineros de Chile, considerando las exigencias propias de la labor policial.Con este capítulo, Carabineros al Fin del Mundo no solo informó sobre la contingencia institucional, sino que abrió un espacio de diálogo y prevención sobre la violencia laboral, un tema que afecta a miles de trabajadores en el país y que hoy cuenta con una herramienta legal para su enfrentamiento.



Pasantía La Yegua Loca 2

ESTUDIANTES DE HOTELERÍA Y TURISMO INICIAN PASANTÍA EN HOTEL Y RESTAURANTE YEGUA LOCA GRACIAS A ALIANZA COORDINADA POR AUSTRO CHILE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ACTIVIDADES DE REBUSCA EN BAHÍA SEA CONCLUYEN SIN NOVEDADES

Leer Más

La jornada del 28, siendo mejores las condiciones, la Armada ha continuado la labores, sin encontrar, hasta la hora de esta nota, rastros de los 3 pescadores desaparecidos.

La jornada del 28, siendo mejores las condiciones, la Armada ha continuado la labores, sin encontrar, hasta la hora de esta nota, rastros de los 3 pescadores desaparecidos.

naufragosmagallanes
nuestrospodcast
Reunión CChC Magallanes Candidata Jara (9)

CCHC MAGALLANES PLANTEA URGENCIAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN A CANDIDATA PRESIDENCIAL JEANNETTE JARA

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
naufragosmagallanes

ACTIVIDADES DE REBUSCA EN BAHÍA SEA CONCLUYEN SIN NOVEDADES

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
ATENCIONES EN SAR (5)

SAR DAMIANOVIC DUPLICA ATENCIONES Y REFUERZA APOYO AL HOSPITAL REGIONAL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
marcoskulkafotomariotellez

DIRECTOR DEL GREMIO DE EMPRESAS DE HIDRÓGENO VERDE: “NOS INTERESA QUE EL GOBIERNO DEJE LO MÁS HABILITADA POSIBLE ESTA INDUSTRIA”

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250