26 de agosto de 2025
FUNDACIÓN EMILIA Y MUNICIPIO LLAMAN A CELEBRAR FIESTAS PATRIAS CON RESPONSABILIDAD EN PUNTA ARENAS
Buenos días región.
Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el vicepresidente ejecutivo de Fundación Emilia, Benjamín Silva, junto al director de Seguridad Pública del municipio, Carlos Sanhueza, conversaron sobre las actividades que se realizarán en la ciudad con miras a las celebraciones de Fiestas Patrias.
Durante la entrevista, ambos destacaron la importancia de generar conciencia vial y evitar la conducción en estado de ebriedad, especialmente ad portas del 18 de septiembre. En ese sentido, se anunció la realización de charlas en colegios para fomentar desde temprana edad la conducción responsable y prevenir accidentes de tránsito.
El mensaje principal de la campaña busca reforzar el autocuidado y la responsabilidad al volante: “En estas Fiestas Patrias, no seas parte de la estadística. 🍻 Si bebes, 🚫 No conduzcas”.
La iniciativa es impulsada por el municipio de Punta Arenas en conjunto con Fundación Emilia y Cervecería Austral, invitando a la comunidad a celebrar con responsabilidad y conciencia.
HIF Y CORFO IMPULSAN PRIMER PROYECTO DE CAPTURA DIRECTA DE AIRE EN CHILE PARA PRODUCIR COMBUSTIBLES CARBONO-NEUTRALES
Tecnología permite capturar CO₂ directamente de la atmósfera y se espera que esté completamente instalada en diciembre, posicionando a Chile como líder en innovación para la transición energética.
