Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

26 de agosto de 2025

“VOY A SER EL PARLAMENTARIO DE LOS ACUERDOS Y DE EMPUJAR LAS COSAS QUE A MAGALLANES LE INTERESA”: CANDIDATO A DIPUTADO RICARDO HERNÁNDEZ CREMASCHI (EVOPOLI) EN POLAR COMUNICACIONES

Buenos días región.

rhernandezevopoli

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el candidato a diputado por Magallanes de Evópoli, Ricardo Hernández Cremaschi, se refirió a los desafíos de su candidatura y a la importancia de impulsar un regionalismo que trascienda los partidos políticos.

Hernández señaló sentirse “orgulloso, agradecido de la confianza del consejo regional, nacional de mi partido, que considere que yo pueda ser un candidato y la idea es que pueda llegar al parlamento por supuesto”. Agregó que “ahora viene un proceso de motivación de harto trabajo”, destacando que ha tenido una trayectoria en medios de comunicación y en espacios de discusión política, además de su rol como exseremi durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Respecto de la experiencia que lo llevó hasta esta instancia, recordó que “he participado en muchas campañas apoyando a personas, ahora soy yo el que pasa por este proceso”.

En cuanto al regionalismo en la política, planteó que “todos quienes vivimos en la región creemos que Magallanes es diferente al resto de las regiones, más que el regionalismo… aquí ha faltado unión de todos que creemos que aquí hay que ser hacer cambio para mejorar la calidad de vida de las personas”. En esa línea, criticó la falta de coordinación parlamentaria en la zona: “nunca he visto a los 3 diputados unidos por una causa y empujándola fuertemente”, subrayando que es necesario mostrar gestos de una bancada regional en el Congreso más allá de los partidos.

Finalmente, enfatizó que “gane quien gane la elección presidencial tienen que haber acuerdos” y sostuvo que su compromiso será ser “el parlamentario de los acuerdos y de empujar las cosas que a Magallanes le interesa”.


LP 5

AUTORIDADES SE REUNIERON PARA CONVERSAR SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LA FUTURA LEY DE LISTADO DE PASAJERO DE LÍNEAS AÉREAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

HIF Y CORFO IMPULSAN PRIMER PROYECTO DE CAPTURA DIRECTA DE AIRE EN CHILE PARA PRODUCIR COMBUSTIBLES CARBONO-NEUTRALES

Leer Más

Tecnología permite capturar CO₂ directamente de la atmósfera y se espera que esté completamente instalada en diciembre, posicionando a Chile como líder en innovación para la transición energética.

Tecnología permite capturar CO₂ directamente de la atmósfera y se espera que esté completamente instalada en diciembre, posicionando a Chile como líder en innovación para la transición energética.

dachifpuq
nuestrospodcast
sagmagallanesgore

GOBIERNO REGIONAL Y SAG MAGALLANES FIRMARON CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X EN AEROPUERTO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Secreduc

NUEVAMENTE UN LICEO TÉCNICO PROFESIONAL EN UNA FINAL DE DEBATE COMPETITIVO: CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ CONTRA CHARLES DARWIN

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
Gráfica prensa_PGU y mujeres_21

LA PGU CON ROSTRO DE MUJER: MÁS DE 1 MILLÓN 360 MIL MUJERES YA TIENEN EL BENEFICIO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250