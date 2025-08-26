Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

26 de agosto de 2025

“BUEN TRATO EN MOVIMIENTO”: ANDREA ÁLVAREZ DAMIANOVIC PRESENTÓ DETALLES DE LA CAMPAÑA EN POLAR COMUNICACIONES

Buenos días región.

buentrato

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la Coordinadora del Área de Niñez de la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Andrea Álvarez Damianovic, entregó detalles sobre el lanzamiento de la campaña nacional “Buen Trato en Movimiento”, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de la Subsecretaría de la Niñez.

La iniciativa fue destacada el pasado sábado 23 de agosto, en el marco del Gobierno en Terreno organizado por la Delegación Presidencial Regional para conmemorar el Día de la Niñez. El objetivo de la campaña es movilizar a la sociedad hacia el fomento de prácticas cotidianas que promuevan el buen trato entre personas, desde la mirada y experiencia de niñas, niños y adolescentes.

Para apoyar este propósito, se habilitó la página www.buentratoenmovimiento.cl, donde tanto personas como instituciones públicas y privadas pueden inscribir compromisos orientados a generar ambientes más amables. Entre las acciones propuestas se encuentran mantener un trato respetuoso, resolver conflictos a través del diálogo, saludar a los vecinos y vecinas, y escuchar las opiniones de niños, niñas y adolescentes.

Uno de los recursos centrales de la campaña es “Los 8 del Buen Trato”, un grupo de personajes ilustrados inspirados en distintas realidades de niñas, niños y adolescentes, que entregan recomendaciones diarias para promover una sociedad basada en el apoyo mutuo. Además, se dispuso material descargable como wallpapers, sopa de letras, juegos de ludo y memorice, dirigidos a niñas, niños, adolescentes, familias, educadores y a todas las personas que quieran sumarse de manera lúdica a esta iniciativa.



sagmagallanesgore

GOBIERNO REGIONAL Y SAG MAGALLANES FIRMARON CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X EN AEROPUERTO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

HIF Y CORFO IMPULSAN PRIMER PROYECTO DE CAPTURA DIRECTA DE AIRE EN CHILE PARA PRODUCIR COMBUSTIBLES CARBONO-NEUTRALES

Leer Más

Tecnología permite capturar CO₂ directamente de la atmósfera y se espera que esté completamente instalada en diciembre, posicionando a Chile como líder en innovación para la transición energética.

Tecnología permite capturar CO₂ directamente de la atmósfera y se espera que esté completamente instalada en diciembre, posicionando a Chile como líder en innovación para la transición energética.

dachifpuq
nuestrospodcast
sagmagallanesgore

GOBIERNO REGIONAL Y SAG MAGALLANES FIRMARON CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X EN AEROPUERTO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Secreduc

NUEVAMENTE UN LICEO TÉCNICO PROFESIONAL EN UNA FINAL DE DEBATE COMPETITIVO: CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ CONTRA CHARLES DARWIN

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
Gráfica prensa_PGU y mujeres_21

LA PGU CON ROSTRO DE MUJER: MÁS DE 1 MILLÓN 360 MIL MUJERES YA TIENEN EL BENEFICIO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)