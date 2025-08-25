INE INICIA ENCUESTA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MAGALLANES Y REFUERZA LLAMADO A RESPONDER OTROS INSTRUMENTOS ESTADÍSTICOS

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el director regional del INE, Zalo Lopéz Palavecino, informó a la comunidad sobre las principales iniciativas que está desarrollando el organismo en Magallanes.

El director destacó el inicio de la Encuesta de Seguridad Pública en Punta Arenas y Puerto Natales, que se extenderá hasta diciembre de 2025 y que considera un levantamiento en 1.128 viviendas de Punta Arenas y 560 de Puerto Natales. Esta medición busca conocer la percepción y experiencia de la ciudadanía en torno a la seguridad en la región.

En paralelo, Lopéz Palavecino reiteró la invitación a participar en la Encuesta Web Diversidades del INE, un instrumento inédito en Chile que cuenta con el apoyo de instituciones públicas y la academia, cuyo plazo de respuesta se mantiene abierto hasta el 30 de septiembre.

Asimismo, entregó antecedentes de la última Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE, que reveló que el ingreso laboral promedio mensual en la Región de Magallanes alcanzó $1.056.485 en 2024, superando la media nacional de $897.019. Magallanes, junto con la Región Metropolitana ($1.058.905) y Antofagasta ($1.056.125), estuvo entre las regiones con mayores ingresos promedio del país.

Con estos instrumentos, el INE busca entregar datos relevantes para la toma de decisiones públicas y privadas, fortaleciendo la participación ciudadana en los procesos estadísticos.



